Виртц травмировал голеностоп в матче за сборную Германии в Лиге наций. Срок возвращения хавбека «Байера» к тренировкам пока неясен
Хавбек «Байера» Флориан Виртц травмировал голеностоп в матче за сборную Германии.
21-летний игрок получил травму в игре Лиги наций против Нидерландов (1:0).
Как сообщает пресс-служба леверкузенцев, срок возвращения игрока к тренировкам пока неясен.
В текущем сезоне Виртц провел 6 матчей в Бундеслиге и набрал 5 (4+1) очков по системе «гол+пас». Также он забил 2 гола в 2 играх в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Байера»
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