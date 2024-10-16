Виртц травмировал голеностоп в матче за сборную Германии в Лиге наций. Срок возвращения хавбека «Байера» к тренировкам пока неясен

Хавбек «Байера» Флориан Виртц травмировал голеностоп в матче за сборную Германии.

21-летний игрок получил травму в игре Лиги наций против Нидерландов (1:0).

Как сообщает пресс-служба леверкузенцев, срок возвращения игрока к тренировкам пока неясен.

В текущем сезоне Виртц провел 6 матчей в Бундеслиге и набрал 5 (4+1) очков по системе «гол+пас». Также он забил 2 гола в 2 играх в Лиге чемпионов.