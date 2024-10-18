Широков о словах Черчесова про казахский язык: «Ты в чужой стране, как на минном поле, надо быть более дипломатичным. Не все были довольны его приглашением»

Роман Широков поделился мнением о скандале с участием Станислава Черчесова.

Ранее Казахстанская федерация футбола оштрафовала тренера на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей за шутку в адрес журналиста, задававшего вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?».

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. Под его руководством команда набрала одно очко и не забила ни одного мяча в четырех играх Лиги наций.

– Как вам скандал с Черчесовым в Казахстане?

– Надо же понимать, куда ты идешь работать, наверное. Вот Слава Буцаев пришел в «Барыс», но он себе такого не позволяет, чтобы над национальным языком шутить.

И еще ситуация накладывается на результат. Я не очень слежу за сборной Казахстана, но понимаю, что она выступает не совсем удачно. Поэтому у местных возникает раздражение.

Тут надо быть более дипломатичным. По крайней мере, Черчесову точно надо это делать. Ты в чужой стране, как на минном поле. И не все были довольны его приглашением, особенно местная публика.

Предыдущий главный тренер добивался хорошего результата. А тут пришел, как считается, более статусный человек, от которого ждали более хорошего результата.

Но в итоге – неудовлетворенность от результата, – сказал бывший игрок сборной России Роман Широков .

Министр спорта Казахстана: «Шутка Черчесова про «французский язык» неудачная, но его задача – вывести сборную на новый уровень. Давайте оценивать по работе. Покажем, что мы мудры и толерантны»