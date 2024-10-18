Широков о словах Черчесова про казахский язык: «Ты в чужой стране, как на минном поле, надо быть более дипломатичным. Не все были довольны его приглашением»
Ранее Казахстанская федерация футбола оштрафовала тренера на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей за шутку в адрес журналиста, задававшего вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?».
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. Под его руководством команда набрала одно очко и не забила ни одного мяча в четырех играх Лиги наций.
– Как вам скандал с Черчесовым в Казахстане?
– Надо же понимать, куда ты идешь работать, наверное. Вот Слава Буцаев пришел в «Барыс», но он себе такого не позволяет, чтобы над национальным языком шутить.
И еще ситуация накладывается на результат. Я не очень слежу за сборной Казахстана, но понимаю, что она выступает не совсем удачно. Поэтому у местных возникает раздражение.
Тут надо быть более дипломатичным. По крайней мере, Черчесову точно надо это делать. Ты в чужой стране, как на минном поле. И не все были довольны его приглашением, особенно местная публика.
Предыдущий главный тренер добивался хорошего результата. А тут пришел, как считается, более статусный человек, от которого ждали более хорошего результата.
Но в итоге – неудовлетворенность от результата, – сказал бывший игрок сборной России Роман Широков.
Министр спорта Казахстана: «Шутка Черчесова про «французский язык» неудачная, но его задача – вывести сборную на новый уровень. Давайте оценивать по работе. Покажем, что мы мудры и толерантны»
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