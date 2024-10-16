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Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык: «Его юмор выходит за рамки. Мы провели беседу, объяснили приоритет государственного языка»

Станислав Черчесов оштрафован за шутку о казахском языке.

Напомним, после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка.

Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», – сказал президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов. 

Минспорта Казахстана: «Черчесов, предположительно, оскорбил казахский язык. Потребовали провести разъяснительную работу с тренером о необходимости уважения к нему»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BaigeNews.kz
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Казахстана по футболу
logoSports – Казахстан
Адилет Барменкулов
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