Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык: «Его юмор выходит за рамки. Мы провели беседу, объяснили приоритет государственного языка»
Станислав Черчесов оштрафован за шутку о казахском языке.
Напомним, после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка.
Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», – сказал президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.
Минспорта Казахстана: «Черчесов, предположительно, оскорбил казахский язык. Потребовали провести разъяснительную работу с тренером о необходимости уважения к нему»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BaigeNews.kz
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