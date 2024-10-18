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Глава КФФ о Черчесове: «Нам не нужен его казахский, а нужны футбольные знания. Со стороны Саламовича не было грубой шутки в адрес языка»

Адилет Барменкулов прокомментировал ситуацию со штрафом Станислава Черчесова.

После поражения Казахстана от Словении в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.

– Станислав Саламович, согласно решению комитета по этике, уже заплатил штраф. Не стоит переживать, он незначительный – сумма около двух тысяч долларов.

Если брать саму ситуацию в целом, то со стороны Саламовича не было грубой шутки в адрес языка – просто эта была шутка в адрес журналиста, и она вышла за рамки. Каждый может трактовать это по-своему.

Комитет по этике расценил его слова так, хотя злого умысла они не несли. Но люди на подобные вещи реагируют.

Сейчас все нормально – в этом плане Черчесов интеллектуальный человек, все понимает.

Подобные ситуации с языком будут сильно восприниматься в любой стране.

– Как уроки Черчесова по казахскому?

– Нам не нужен его казахский, а нужны его футбольные знания.

Общие слова и вещи Саламович уже должен знать и понимать, но зачем ему полностью знать казахский язык, не разговаривать же на нем.

Повторюсь – нам нужны от него только знания. Требования знать казахский язык наша федерация перед Черчесовым не ставит.

В дальнейшем такая ситуация не повторится и никаких санкций не будет. Не вижу продолжения в этой истории, – сказал президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов.

«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Казахстана по футболу
Федерация футбола Казахстана
logoSports – Казахстан
Адилет Барменкулов
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