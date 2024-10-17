Министр спорта Казахстана: «Шутка Черчесова про «французский язык» неудачная, но его задача – вывести сборную на новый уровень. Давайте оценивать по работе. Покажем, что мы мудры и толерантны»
«Дорогие друзья!
Конечно, шутка Станислава Черчесова про «французский язык» оказалась неудачной. Это прекрасно понимают как в Федерации футбола Казахстана, так и сам тренер.
Однако задача Черчесова – вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его прежде всего по работе.
Мы всегда были гостеприимным, доброжелательным и терпимым народом. Именно эти качества делают нас сильнее. Поэтому я призываю не нагнетать ситуацию и проявить присущее нам великодушие и благодушие.
Давайте покажем, что мы являемся мудрым, толерантным и цивилизованным обществом, способным решать любые вопросы с пониманием и спокойствием.
Станислав Черчесов – известный профессионал с международным опытом и 20-летней карьерой в футболе. Я надеюсь, что он оправдает доверие казахстанских болельщиков и выведет сборную из этой непростой ситуации на новый уровень.
Мы одна футбольная семья, и давайте поддержим друг друга!» – написал Ербол Мырзабосынов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий