Министр спорта Казахстана: «Шутка Черчесова про «французский язык» неудачная, но его задача – вывести сборную на новый уровень. Давайте оценивать по работе. Покажем, что мы мудры и толерантны»

Министр туризма и спорта Казахстана прокомментировал слова Станислава Черчесова.

«Дорогие друзья!

Конечно, шутка Станислава Черчесова про «французский язык» оказалась неудачной. Это прекрасно понимают как в Федерации футбола Казахстана , так и сам тренер.

Однако задача Черчесова – вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его прежде всего по работе.

Мы всегда были гостеприимным, доброжелательным и терпимым народом. Именно эти качества делают нас сильнее. Поэтому я призываю не нагнетать ситуацию и проявить присущее нам великодушие и благодушие.

Давайте покажем, что мы являемся мудрым, толерантным и цивилизованным обществом, способным решать любые вопросы с пониманием и спокойствием.

Станислав Черчесов – известный профессионал с международным опытом и 20-летней карьерой в футболе. Я надеюсь, что он оправдает доверие казахстанских болельщиков и выведет сборную из этой непростой ситуации на новый уровень.

Мы одна футбольная семья, и давайте поддержим друг друга!» – написал Ербол Мырзабосынов.