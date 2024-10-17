Мостовой о шутке Черчесова про казахский язык: «Одно дело, когда ты на коне, а другое – когда под конем. У Казахстана в четырех матчах ноль забитых – стоит аккуратнее высказываться»

Александр Мостовой посоветовал Станиславу Черчесову высказываться аккуратнее.

После поражения Казахстана от Словении в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь? »

Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.

«Думаю, скорее всего, ему стоит аккуратнее высказываться. Одно дело, когда ты на коне, а другое – когда под конем.

Когда команда выигрывает, тебя все обнимают, целуют во все места, а как только проигрываешь… А у Казахстана в четырех матчах ноль забитых, поэтому, конечно, нужно быть аккуратнее», – сказал бывший игрок сборной России.