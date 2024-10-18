Экс-глава «Барсы» Гаспар о деле Негрейры: «Если бы я знал, что можно покупать судей и побеждать, я бы до сих пор был президентом»

Жоан Гаспар пошутил о деле Негрейры.

Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре . Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Мне пришлось покинуть «Барсу», потому что при мне клуб не побеждал, болельщики потребовали, чтобы я ушел.

Если бы я знал, что можно покупать судей и побеждать, я бы до сих пор был президентом», – заявил бывший президент «Барселоны» в интервью Jijantes.

Жоан Гаспар занимал должность президента «Барселоны» с 2000 по 2003 годы.

Экс-глава «Барсы» Гаспар: «В истории «Реала» был не один Негрейра, а сотни. Для них хорошо, что дело не закрывают и тянут годами. Они знают, что никаких подкупов не было»