Пети о класико: «Реал» не будет готов на 100%. Матч станет показательным в том, как для клубов сложится этот сезон»

Эммануэль Пети считает, что «Реал» не готов к матчу с «Барселоной».

Класико пройдет 26 октября в 11-м туре Ла Лиги на домашнем стадионе каталонского клуба.

«Класико состоится скоро. «Реал» не будет готов к нему на 100 процентов, поэтому будет интересно посмотреть, что из этого получится.

Думаю, этот матч станет показательным в том, как для клубов сложится этот сезон», – сказал бывший футболист «Барселоны» Эммануэль Пети .