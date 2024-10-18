Пети о класико: «Реал» не будет готов на 100%. Матч станет показательным в том, как для клубов сложится этот сезон»
Эммануэль Пети считает, что «Реал» не готов к матчу с «Барселоной».
Класико пройдет 26 октября в 11-м туре Ла Лиги на домашнем стадионе каталонского клуба.
«Класико состоится скоро. «Реал» не будет готов к нему на 100 процентов, поэтому будет интересно посмотреть, что из этого получится.
Думаю, этот матч станет показательным в том, как для клубов сложится этот сезон», – сказал бывший футболист «Барселоны» Эммануэль Пети.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football Espana
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