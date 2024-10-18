Экс-глава «Барсы» Гаспар: «В истории «Реала» был не один Негрейра, а сотни. Для них хорошо, что дело не закрывают и тянут годами. Они знают, что никаких подкупов не было»
Жоан Гаспар обвинил «Реал» в непорядочности.
«У них в истории был не один Негрейра, а сотни. Для них хорошо, что это дело не закрывают, что оно тянется годами.
Они знают, что это ложь, что дело фальшивое, что «Барселона» никогда в жизни не подкупала и не влияла на судей», – сказал бывший президент «блауграны» в интервью Jijantes.
«Барсе» предъявили обвинения по делу Негрейры. Спуск в Сегунду и бан в еврокубках среди возможных санкций
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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