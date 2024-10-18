Лапорта о партнерстве с Nike: «Это лучший контракт в мире футбола. Могли подписать в августе, но «Барса» получила еще более выгодное предложение, и Nike его повторила»

Жоан Лапорта убежден в исключительности контракта «Барселоны» с Nike.

Сообщалось , что «блауграна» заключит с компанией договор на 10 лет и будет получать в среднем 140 млн евро за сезон.

«Это будет лучший контракт в мире футбола. Можно было подписать его в августе, но этого не произошло потому, что я хотел лучшие условия.

Мы вышли на рынок с целью получить еще более выгодное предложение, и мы его получили, а Nike его повторила. Мы ведем переговоры, готовы их завершать, и в ближайшее время обо всем будет объявлено. Соглашение будет рассчитано на 10 лет.

Ситуация с финансовым фэйр-плей улучшается, и контракт с Nike нам в этом поможет. Мы хотели самые оптимальные условия. До декабря мы должны показать Ла Лиге , что у нас есть положительные результаты, и тогда мы выйдем на правило 1:1», – сказал президент «Барселоны» в эфире клубного канала.