В «Реале» растет оптимизм насчет Суперлиги на фоне недовольства игроков календарем ФИФА. Запуск проекта позволил бы сократить количество матчей и сделать их зрелищнее (Relevo)

В «Реале» растет оптимизм по поводу будущего европейской Суперлиги.

Как сообщает Relevo, в руководстве мадридского клуба считают, что недовольство игроков, тренеров и болельщиков текущим календарем ФИФА и обилие травм может повлиять на отношение клубов к проекту Суперлиги.

В «Реале » уверены, что Суперлига позволила бы сократить количество матчей, сделав упор на зрелищность соревнования.

Однако, несмотря на оптимистичные ожидания, точная дата запуска турнира пока не определена. Отмечается, что старт Суперлиги в сентябре 2025 года , о котором сообщалось ранее, представляется «слишком рискованным», однако мадридцы работают над тем, чтобы максимально приблизить начало турнира.

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