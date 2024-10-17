Мбаппе, вероятно, выйдет в старте «Реала» на матч с «Сельтой» в субботу. Клуб доверяет игроку на фоне обвинений в изнасиловании

Килиан Мбаппе, вероятно, сыграет в эту субботу.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация , что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

Мбаппе заверил «Реал», что за обвинениями в изнасиловании стоит «ПСЖ», который судится с бывшим игроком из-за 55 млн евро долга.

Как сообщает RMC Sport, Мбаппе продолжает пользоваться доверием «Реала» и, скорее всего, выйдет в стартовом составе в матче Ла Лиги против «Сельты» в эту субботу.