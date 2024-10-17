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Мбаппе, вероятно, выйдет в старте «Реала» на матч с «Сельтой» в субботу. Клуб доверяет игроку на фоне обвинений в изнасиловании

Килиан Мбаппе, вероятно, сыграет в эту субботу.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

Мбаппе заверил «Реал», что за обвинениями в изнасиловании стоит «ПСЖ», который судится с бывшим игроком из-за 55 млн евро долга.

Как сообщает RMC Sport, Мбаппе продолжает пользоваться доверием «Реала» и, скорее всего, выйдет в стартовом составе в матче Ла Лиги против «Сельты» в эту субботу.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoРеал Мадрид
logoСельта
logoЛа Лига
происшествия
logoКилиан Мбаппе
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