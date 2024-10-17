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  • Рэпер Kaaris о Мбаппе: «Килиана слишком рано поставили на вершину пирамиды. У тебя нет личной жизни – в какой-то момент его голова должна была взорваться»
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Рэпер Kaaris о Мбаппе: «Килиана слишком рано поставили на вершину пирамиды. У тебя нет личной жизни – в какой-то момент его голова должна была взорваться»

Французский рэпер Kaaris высказался о ситуации с Килианом Мбаппе.

44-летний исполнитель является давним фанатом «ПСЖ». Ранее появилась информация, что Мбаппе могут обвинить в изнасиловании.

«Думаю, все потому, что его слишком рано поставили на вершину пирамиды. Слишком рано, слишком быстро. Хотя он был очень хорош на ЧМ-2022 и все такое, но в какой-то момент его голова должна была взорваться.

Это сводит с ума. Если я не могу пойти и посидеть в ресторане со своей семьей, то представьте себе его. У тебя нет личной жизни», – сказал французский рэпер Kaaris.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMC Sport
logoРеал Мадрид
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logoКилиан Мбаппе
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