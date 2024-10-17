В «Ювентусе» удивлены словами Погба о желании остаться. Интервью Поля не было согласовано с клубом (Tuttosport)
Ранее Погба, чей срок дисквалификации за допинг был сокращен с 4 лет до 18 месяцев, заявил, что хочет вернуться на поле в составе «Ювентуса»: «Готов пожертвовать деньгами, чтобы играть здесь. Покажу себя на поле, и Мотта сможет сам сделать выводы».
По информации Tuttosport, интервью Погба не было согласовано с «Ювентусом». В туринском клубе были удивлены заявлениями полузащитника.
Отмечается, что на данный момент француз не получил необходимое одобрение от клуба, чтобы вернуться в состав по истечении срока отстранения. «Ювентус» не видит Погба частью будущего проекта, поэтому его возвращение в команду «практически невозможно».
Контракт Погба с туринцами истекает в 2026 году. Ранее стало известно, что «Ювентус» хочет расторгнуть соглашение по обоюдному согласию.
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