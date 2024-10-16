Погба не хочет покидать «Ювентус»: «Готов пожертвовать деньгами, чтобы играть здесь. Покажу себя на поле, и Мотта сможет сам сделать выводы»

Поль Погба не хочет покидать «Ювентус».

Полузащитник успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев. Сообщалось, что «Ювентус» и Погба близки к расторжению контракта .

«Мне не удалось поговорить [с Тиаго Моттой], но это произойдет. Я сосредоточен на том, чтобы подготовиться и играть за «Юве». Сейчас я игрок «Ювентуса », на сегодняшний день я думаю только об этом.

Я покажу себя на поле, а потом Тиаго Мотта сможет сделать выводы сам, основываясь на том, что он увидит. Легко говорить, но я хочу играть за «Юве» и быть лучшим во Франции .

Я готов пожертвовать деньгами, чтобы играть за «Юве». Я хочу вернуться», – сказал Погба.