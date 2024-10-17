«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Погба по обоюдному согласию, чтобы избежать выплаты бонусов и штрафов

«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Полем Погба обоюдно.

Полузащитник успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев. Сообщалось, что «Ювентус» и Погба близки к расторжению контракта. Позже игрок дал понять, что не намерен покидать клуб .

По данным Tuttomercatoweb, Погба уже сыграл свой последний матч за «Ювентус ». Клуб работает над расторжением его контракта по обоюдному согласию, что позволит Погба стать свободным агентом и найти новую команду.

«Ювентус» хочет добиться именно обоюдного расторжения, поскольку в таком случае не придется выплачивать Погба бонусы и штрафы.