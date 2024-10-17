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«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Погба по обоюдному согласию, чтобы избежать выплаты бонусов и штрафов

«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Полем Погба обоюдно.

Полузащитник успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев. Сообщалось, что «Ювентус» и Погба близки к расторжению контракта. Позже игрок дал понять, что не намерен покидать клуб

По данным Tuttomercatoweb, Погба уже сыграл свой последний матч за «Ювентус». Клуб работает над расторжением его контракта по обоюдному согласию, что позволит Погба стать свободным агентом и найти новую команду.

«Ювентус» хочет добиться именно обоюдного расторжения, поскольку в таком случае не придется выплачивать Погба бонусы и штрафы.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football-Italia
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoПоль Погба
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