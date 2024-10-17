Погба о Моуринью: «Наши отношения были как у парня и девушки: то расставались, то мирились. Не знаю, почему это превратилось в кошмар. Но если увижу Жозе, то крепко обниму»
Полузащитник «Ювентуса» и тренер «Фенербахче» вместе работали в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. За этот период их отношения испортились: Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана команды и называл «вирусом» перед командой.
«Наши отношения были как у парня и девушки. Мы постоянно то расставались, то мирились.
Все начиналось отлично, он был одной из причин, по которой я вернулся в Манчестер. Я поговорил с ним, и он убедил меня вернуться.
Я не знаю, почему это превратилось в кошмар, почему мы начали ссориться. Потому что я не начинал ссору.
Мы не соглашались друг с другом, как это иногда случается у тренеров и игроков. Но я испытываю к нему большое уважение. Если я увижу его завтра, то крепко обниму. Но однажды нам придется сесть вместе и все обсудить», – сказал Погба.
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