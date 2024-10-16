  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Погба о дисквалификации: «Это потрясло меня и мою семью – тяжелое время. Но нужно было продолжать жить и говорить себе, что все изменится к лучшему – я знаю, что невиновен»
12

Погба о дисквалификации: «Это потрясло меня и мою семью – тяжелое время. Но нужно было продолжать жить и говорить себе, что все изменится к лучшему – я знаю, что невиновен»

Поль Погба рассказал, как воспринял решение о своей дисквалификации.

Полузащитник «Ювентуса» успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев.

«Для меня и моей семьи это стало потрясением. Это ударило по моей психике. И вы садитесь и начинаете размышлять. Вы думаете: «Что я буду делать завтра?» Футбол закончился, или это еще не конец? Что будет дальше? Это было действительно трудное время, и нужно было набраться терпения.

Важно было сохранять веру и позитивный настрой, чтобы говорить себе, что все изменится к лучшему. Потому что я знаю, что я невиновен, и это очень суровое наказание. Четыре года – это очень много, и это несправедливо. Поэтому нужно держать голову высоко и продолжать жить. Я муж, глава семьи. Дома у меня тоже есть своя роль», – сказал полузащитник сборной Франции.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoЮвентус
logoСборная Франции по футболу
logoсерия А Италия
дисквалификации
logoдопинг
logoПоль Погба
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Погба о сокращении бана за допинг: «Я ничего не сделал – за что 4 года? Мне словно дали второй шанс, вернули то, чего меня лишили. Моя цель – набрать форму и вернуться на поле»
614 октября, 21:17
«Ювентус» и Погба близки к расторжению контракта. Поль считает, что ему нужно начать с чистого листа
616 октября, 20:25
Патрис Эвра: «Погба больше не сыграет за «Ювентус», 99%. Позвоню в «Марсель», двери открыты»
35 октября, 17:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Атлетико» не будет продавать билеты болельщикам с фанатского сектора на следующие 5 выездных матчей из-за санкций в Ла Лиге и ЛЧ
322 минуты назад
Экс-защитник «Реала» Браво стал дизайнером интерьеров: «Для меня это не работа, а удовольствие: встаю в 5:30, в 6:30 – в спортзале, отвожу детей в школу, а в 9:15 уже занимаюсь делами»
445 минут назад
«Реал» считает Трента приоритетной целью на лето 2025-го. В январе могут подписать Лапорта, Лукеба или Рейса из «Палмейраса»
11сегодня, 18:25
Варан о травмах: «Игроки ставят на карту не жизнь, как гладиаторы, а свою физическую целостность. Мы играем с болью всю жизнь, я не мог заявить, что у меня только одно колено»
11сегодня, 18:24
Пакистан о матче с Россией: «Ответа от РФС не получили до сих пор. Остается только ждать»
33сегодня, 17:58
Слуцкий об опросе ВЦИОМ: «Помните, чья фраза: «Россия – не футбольная страна»? Уличный футбол занимает нишу, где мы действительно крутые. Много моих знакомых не интересуются, но играют»
6сегодня, 17:51
Каррагер о Тухеле в сборной Англии: «Команду должен возглавлять англичанин, кажется неправильным, что у нас иностранный тренер. Но я не самый патриотичный человек, меня это не беспокоит»
31сегодня, 17:49
Гаджиев о шутке Черчесова про казахский язык: «Это провокация со стороны журналиста – Станислав Саламович ответил так же жестко. Матч был проигран – отсюда все и начинается»
88сегодня, 17:31
«ПСЖ» повторно обвинили в этнической дискриминации молодых игроков – в личных делах были пометки «француз», «африканец», «магрибинец». В 2019-м клуб штрафовали на 100 тысяч евро
18сегодня, 17:21
Игроки «Кастильи» Рауля получили 62 травмы с начала сезона. У команды лишь 1 победа в 8 матчах
13сегодня, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тухель о том, останется ли Кейн капитаном Англии: «Рано принимать такие решения. Все знают, мое к нему отношение, я приложил много усилий, чтобы привести его в «Баварию»
4 минуты назад
Игрокам, штабу и персоналу «Спартака» покажут фильм о Черенкове на «Лукойл Арене» 25 октября
15 минут назад
Румменигге о «Баварии»: «Вернули позитивный стиль, который развлекает. Высокий прессинг напоминает времена Хайнкеса, Пепа, Анчелотти или Флика. Такой веселый футбол радует зрителей»
226 минут назад
Фердинанд о действиях «МЮ» в адрес Фергюсона: «Ineos посылает всем в клубе сигнал? Теперь никто не в безопасности – это может случиться с каждым»
328 минут назад
Морган о Тухеле в сборной Англии: «Блестящий выбор, он идеально подходит. Кто все еще думает, что это должен быть англичанин, живет в своем маленьком английском мирке фантазий»
338 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Балтика» забила 4 гола «Торпедо», «Сочи» обыграл «Волгу», «Тюмень» выбила «Аланию» по пенальти
7сегодня, 18:22
«Атлетик» получил штраф в 30 тысяч евро и условный запрет на продажу билетов на следующий матч еврокубков за поведение фанатов в игре с «Ромой»
2сегодня, 18:18
«За голы надо драться, а мы не деремся. Либо делаем вид, что деремся, но морду бьют нам». Бесчастных о вылете «Родины» из Кубка
4сегодня, 18:02
Маласия тренируется в общей группе «МЮ». Защитник, не игравший с лета 2023-го, может выйти на поле в конце месяца
1сегодня, 17:58
Иско о приступе эпилепсии 2 года назад: «Это произошло, когда я спал, с тех пор пью таблетки. Нужно заботиться о питании и отдыхе с самого детства»
2сегодня, 17:44