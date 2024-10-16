Погба о дисквалификации: «Это потрясло меня и мою семью – тяжелое время. Но нужно было продолжать жить и говорить себе, что все изменится к лучшему – я знаю, что невиновен»

Поль Погба рассказал, как воспринял решение о своей дисквалификации.

Полузащитник «Ювентуса » успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев.

«Для меня и моей семьи это стало потрясением. Это ударило по моей психике. И вы садитесь и начинаете размышлять. Вы думаете: «Что я буду делать завтра?» Футбол закончился, или это еще не конец? Что будет дальше? Это было действительно трудное время, и нужно было набраться терпения.

Важно было сохранять веру и позитивный настрой, чтобы говорить себе, что все изменится к лучшему. Потому что я знаю, что я невиновен, и это очень суровое наказание. Четыре года – это очень много, и это несправедливо. Поэтому нужно держать голову высоко и продолжать жить. Я муж, глава семьи. Дома у меня тоже есть своя роль», – сказал полузащитник сборной Франции.