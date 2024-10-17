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Погба о помощи религии во время бана: «Когда есть вера, ты остаешься верным Всевышнему. Это дало мне силы остаться на ногах»

Поль Погба рассказал, как вера помогала ему во время бана.

Полузащитник «Ювентуса» успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Суд признал факт нарушения, но сократил срок отстранения до 18 месяцев. Погба не играл с сентября 2023 года и сможет вернуться в марте следующего года.

«Конечно [нужно оставаться сильным ментально], потому что ты можешь сломаться. После того, что навалилось можно сказать себе, что пора заканчивать, потому что столько всего произошло. Моя репутация был запятнана, даже историями из прошлого. Много всего произошло, это было как утопление в драме и плохих новостях.

Но у нас есть вера, когда есть вера, ты остаешься верным Всевышнему. И тогда ты продолжаешь жить, ты должен оставаться сильным. Как я уже говорил, есть моя жена, мои дети. Я должен быть рядом ради них. Вера дала мне силу остаться на ногах», – сказал полузащитник «Ювентуса».

Погба не хочет покидать «Ювентус»: «Готов пожертвовать деньгами, чтобы играть здесь. Покажу себя на поле, и Мотта сможет сам сделать выводы»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoПоль Погба
религия
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