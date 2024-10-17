Оппозиция Лапорте считает, что в финансовом отчете «Барсы» занижены убытки. Сосьос призвали не утверждать его на ассамблее
В субботу состоится генеральная ассамблея членов «блауграны», на котором на утверждение будет представлен финансовый отчет за прошлый сезон. В нем указан общий убыток в размере 91 млн евро.
С данными не согласны группы сосьос «Барсы», выступающие против президента Жоана Лапорты. Они призвали участников ассамблеи не утверждать отчет, так как реальный убыток может быть выше.
«Аудиторская компания оставила примечание в своем отчете, где указывает, что «убытки должны быть выше», поскольку стоимость продажи [части] Barça Visión завышена, и 208 миллионов дохода в отчете не отражают реальность», – говорится в заявлении оппозиции.
Помимо призыва не утверждать отчет, оппозиция требует, чтобы ассамблея прошла в очном формате, а не по видеосвязи.
«Барса» должна уже 2,48 млрд евро, а доходы ниже, чем при Бартомеу – худшая ситуация в нашей истории. У Лапорты тот же стиль – неумение управлять и лживые отчеты». Фонт о финансах клуба
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