«Барса» показала форму с логотипом Coldplay, в которой сыграет против «Реала» на «Бернабеу»

«Барселона» показала форму с логотипом Coldplay для классико.

Ранее стало известно , что каталонцы сыграют в форме с логотипом группы против «Реала » на «Сантьяго Бернабеу» 26 октября.

Сегодня каталонцы показали форму для матча. В ней также сыграет женская команда «Барсы» в матче против «Эйбара» 2 ноября.

Фото: x.com/FCBarcelona

4 октября у Coldplay вышел новый альбом Moon Music.

В предыдущих матчах с «Реалом» «Барса» играла в форме с логотипами рэпера Дрейка, певиц Розалии и Karol G, а также рок-группы Rolling Stones.