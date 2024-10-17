«Барса» показала форму с логотипом Coldplay, в которой сыграет против «Реала» на «Бернабеу»
«Барселона» показала форму с логотипом Coldplay для классико.
Ранее стало известно, что каталонцы сыграют в форме с логотипом группы против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» 26 октября.
Сегодня каталонцы показали форму для матча. В ней также сыграет женская команда «Барсы» в матче против «Эйбара» 2 ноября.
Фото: x.com/FCBarcelona
4 октября у Coldplay вышел новый альбом Moon Music.
В предыдущих матчах с «Реалом» «Барса» играла в форме с логотипами рэпера Дрейка, певиц Розалии и Karol G, а также рок-группы Rolling Stones.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Барселоны»
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