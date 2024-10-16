Левандовски избежал травмы в матче с Хорватией, у него только ушиб колена. Форвард «Барсы» сыграет с «Севильей»
Роберт Левандовски готов сыграть в воскресенье.
Польский нападающий провел последние полчаса игры против Хорватии в Лиге наций (3:3). Выйдя на замену, Левандовски заработал удаление для соперника – вратарь Доминик Ливакович, сыграв на выходе, прямой ногой врезался в форварда. После матча Левандовски покинул стадион слегка прихрамывая.
Уже в «Барселоне» Левандовски прошел медицинское обследование, которое показало отсутствие травмы у нападающего. У него лишь ушиб правого колена.
Левандовски будет доступен к матчу с «Севильей» в рамках Ла Лиги в следующее воскресенье.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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