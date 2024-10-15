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  • «Барса» должна уже 2,48 млрд евро, а доходы ниже, чем при Бартомеу – худшая ситуация в нашей истории. У Лапорты тот же стиль – неумение управлять и лживые отчеты». Фонт о финансах клуба
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«Барса» должна уже 2,48 млрд евро, а доходы ниже, чем при Бартомеу – худшая ситуация в нашей истории. У Лапорты тот же стиль – неумение управлять и лживые отчеты». Фонт о финансах клуба

Виктор Фонт считает, что Жоан Лапорта лжет о финансовом положении «Барселоны».

Экс-кандидат в президенты «Барселоны» раскритиковал нынешнее руководство клуба.

«У Лапорты тот же стиль, что и у Бартомеу – неумение управлять и лживые отчеты. Они нас откровенно обманывают. За последние четыре года мы потратили на 1,041 миллиарда [евро] больше, чем заработали. Очевидно, такие затраты – это отчасти наследие Бартомеу с точки зрения зарплат и других обстоятельств. Наши доходы намного ниже, чем во времена Бартомеу.

Лапорта набрал кредитов. Раньше у нас был долг в 1,15 миллиарда, а сейчас уже 1,3 млрд. С учетом Espai Barça мы уже задолжали 2,484 миллиарда. Мы пренебрегаем законами, потому что наши долги более чем в два раза больше бюджета. Отсюда и всем известные рычаги, позволяющие заткнуть эту дыру.

С одной стороны, мы закладываем будущее в долгосрочные контракты. В общей сложности мы выручили 1,068 миллиарда от продажи активов. С учетом того, что операции являются абсолютной фикцией – например, стоимость Barça Studios раздута. Реальная сумма, в которую не верят даже аудиторы, составляет 401 миллион евро.

Они пытались найти инвесторов и в конце концов постучались в дверь Руреса и поставщика клуба, который был всего лишь ширмой, потому что он не хотел покупать 49% [акций Barça Studios]. Были придуманы инвесторы-фантомы, базирующиеся на Кипре, которых даже не существовало, а о других, вроде Líbero, ничего не известно. Они обратились к поставщику клуба, у которого есть 25-летние права на организацию питания, с просьбой купить часть акций. Что известно о цифровых активах Anamarc? Мы ничего не знаем о комиссионных, расходах или стоимости действий. Будут ли объяснения на Ассамблее в субботу?

Если мы говорим о Бартомеу, то остается лишь посмеяться над Лапортой. Мы находимся в худшем положении, чем когда-либо в истории. Из отчета следовало, что пациент выписался из отделения интенсивной терапии. Единственное, что могло бы улучшить ситуацию, – это продажа Barça Studios, но аудитор заставил их увидеть реальность. Они говорят, что у них всего 91 миллион евро долга, но они снова лгут», – сказал экс-кандидат в президенты «Барселоны».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoЖоан Лапорта
logoЖозеп Бартомеу
Виктор Фонт
Жауме Рурес
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