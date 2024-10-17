  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Переход Роналду в «МЮ» за 12 млн фунтов – самый выгодный в XXI веке по версии Goal. Кака в «Милан», по 3 трансфера «Лестера» и «Реала» – в топ-10
58

Переход Роналду в «МЮ» за 12 млн фунтов – самый выгодный в XXI веке по версии Goal. Кака в «Милан», по 3 трансфера «Лестера» и «Реала» – в топ-10

Трансфер Криштиану Роналду в «Ман Юнайтед» назван самым выгодным в XXI веке.

Goal.com составил рейтинг самых выгодных трансферов с начала столетия. Список возглавил переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» за 12 млн фунтов в 2003 году.

Топ-10 самых выгодных трансферов XXI века по версии Goal.com:

1. Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» за 12 млн фунтов в 2003-м;

2. Джейми Варди в «Лестер» из «Флитвуд Таун» за 1,7 млн фунтов в 2012-м;

3. Самюэль Это′О в «Интер» из «Барселоны» в 2009-м («Барса» отдала 46 млн евро и Это′О за Златана Ибрагимовича);

4. Нголо Канте (дважды: переходы в «Лестер» за 5,6 млн фунтов в 2015-м и в «Челси» в 2016-м за 32 млн фунтов);

5. Рияд Марез в «Лестер» за 450 тысяч фунтов из «Гавра» в 2014-м;

6. Кака в «Милан» из «Сан-Паулу» за 8,5 млн евро в 2003-м;

7. Джорджо Кьеллини в «Ювентус» из «Фиорентины» за 7,3 млн евро в 2005-м;

8. Даниэль Карвахаль в «Реал» из «Байера» за 6,5 млн евро в 2013-м по опции обратного выкупа;

9. Марсело в «Реал» из «Флуминенсе» за 6,5 млн евро в 2007-м;

10. Рафаэль Варан в «Реал» из «Ланса» за 10 млн евро в 2011-м.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
logoИнтер
logoМилан
logoЗлатан Ибрагимович
logoКака
logoМанчестер Юнайтед
logoКриштиану Роналду
logoЧелси
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoЮвентус
logoДжорджо Кьеллини
logoФлуминенсе
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoСамюэль Это′О
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoСан-Паулу
рейтинги
logoМарсело
logoЛестер
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoФлитвуд Таун
logoРафаэль Варан
logoДаниэль Карвахаль
logoДжейми Варди
logoРияд Марез
logoНголо Канте
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Клопп – 2-й, Алонсо – 3-й, Анчелотти – 4-й, Артета – 6-й
8415 октября, 20:11
Винисиус – лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд и Беллингем – в топ-3, Мбаппе – 4-й, Родри – 5-й, Кейн – 6-й, Ямаль – 12-й, Хвича – 30-й, Месси – 44-й
17414 октября, 13:33
АПЛ – лучшая лига мира по версии Opta. Серия А и Бундеслига делят 2-е место, Ла Лига и Лига 1 – 4-е, МЛС на 9-й строчке
7912 октября, 17:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Аршавин об опросе ВЦИОМ: «Это неправда. Футбол интересен болельщикам как раньше. Посещаемость точно выросла за последние лет 15»
38 минут назад
Роналду – самый высокооплачиваемый футболист сезона в мире с доходом 285 млн долларов. Месси – 2-й, Мбаппе – 5-й, Винисиус – 7-й, в топ-10 – еще три игрока из Саудовской Аравии
1218 минут назад
«МЮ» включил Монтеллу в шорт-лист на должность тренера. Итальянец возглавляет сборную Турции (Ajansspor)
922 минуты назад
Мбаппе, вероятно, выйдет в старте «Реала» на матч с «Сельтой» в субботу. Клуб доверяет игроку на фоне обвинений в изнасиловании
1227 минут назад
Парфенов о юности в Одессе: «Баловался наперстками, на шухере стоял и сейчас могу покрутить без проблем – руки помнят! Приезжало столько людей отдыхать, было очень популярное занятие»
1341 минуту назад
Оппозиция Лапорте считает, что в финансовом отчете «Барсы» занижены убытки. Сосьос призвали не утверждать его на ассамблее
1142 минуты назад
Глебов о самом популярном клубе России: «На «Спартак» ходят везде, где бы он ни играл, кажется. Значит, он»
1259 минут назад
Мбаппе заверил «Реал», что за обвинениями в изнасиловании стоит «ПСЖ»: «Он убежден, что это ловушка Аль-Хелайфи»
75сегодня, 09:50
Смягчено наказание «Атлетико» за бросание предметов фанатами в Куртуа: частичное закрытие трибун на один матч вместо трех, штраф – 3 тысячи евро
5сегодня, 09:35
Пеп останется в «Ман Сити» с большей вероятностью, если клуб признают виновным по делу о 115 нарушениях. Гвардиола не хочет оставлять команду в трудном положении (The Athletic)
32сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Лига 1 представила новый трофей, который будет вручаться чемпионам с этого сезона
5 минут назадФото
Дасаев о матче сборной с легионерами РПЛ: «Поддерживаю, такие проводят в Испании и Франции. Если все отказываются играть с нами, то почему нет?»
10 минут назад
Защитник «Севильи» Маркао: «Психолог помог мне после двух лет травм. Думал, что это глупости, но благодаря ему я стал спокойнее относиться к ситуации»
341 минуту назад
Президент «Торпедо» об 1,2 млн рублей долга за воду: «Суд определит, мы точную сумму выплатим. Ситуация возникла после того, как мы сменили партнера»
53 минуты назад
«Рубин» сыграет с «Динамо». Поддержите казанцев в матче против москвичей!
сегодня, 10:00Реклама
Лим просит 350-400 млн евро за 91,5% акций «Валенсии». Долг клуба – 340 млн, 150 млн понадобится на достройку стадиона (As)
4сегодня, 09:57
Министр спорта Беларуси об ответном матче с Россией: «Будет интересно для болельщиков, в том числе провести матч в Москве. Это нужно на постоянной основе организовывать»
сегодня, 09:49
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью 15 ноября («СЭ»)
8сегодня, 09:38
Родригао о возможном матче сборной России с бразильцами РПЛ: «Это был бы особенный опыт. Если игра состоится, она пройдет на самом высоком уровне»
11сегодня, 09:30
«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Погба по обоюдному согласию, чтобы избежать выплаты бонусов и штрафов
2сегодня, 09:21