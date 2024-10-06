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«Ювентус» и Погба близки к расторжению контракта. Поль считает, что ему нужно начать с чистого листа

Поль Погба близок к уходу из «Ювентуса».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, ожидается, что Поль согласует с туринцами расторжение контракта и станет свободным агентом. Начиная с завтрашнего дня стороны будут вести переговоры об условиях расставания.

Француз, дисквалифицированный за допинг, сможет вернуться на поле в марте. Он считает, что лучшим решением будет начать все с чистого листа.

В последний раз Погба играл 3 сентября 2023 года. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
logoЮвентус
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoПоль Погба
Фабрицио Романо
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