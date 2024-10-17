«Каждый год рассказывают про эпизоды, объясняют, где красная. Трудно сказать, помогает ли – есть микроправила, которые выполняешь, даже не зная об их существовании». Чистяков о лекциях по судейству

Дмитрий Чистяков рассказал о лекции по судейству для игроков Мир РПЛ.

– У вас, кстати, были встречи с Мажичем (руководителем судейского департамента РФС – Спортс’‘)?

– С Мажичем – нет, но РФС устраивал командам лекцию. Каждый год организовывается встреча, там рассказывают про разные эпизоды, объясняется, где красная, а где нет.

Мне трудно сказать, помогают они или нет. В плане того, что порой узнаешь что-то новое – да. Есть ведь какие-то микроправила, которые ты вроде и выполняешь, но даже не знаешь об их существовании, – отметил защитник «Зенита».