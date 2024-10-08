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  • Шнякин о встрече с Мажичем: «Я не перестал быть его критиком. Милорад правда хочет слышать меньше свистков, но без хамства, грязи, хулиганства. Это меня устраивает»
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Шнякин о встрече с Мажичем: «Я не перестал быть его критиком. Милорад правда хочет слышать меньше свистков, но без хамства, грязи, хулиганства. Это меня устраивает»

Дмитрий Шнякин рассказал об итогах встречи с Милорадом Мажичем.

Во вторник прошла ежегодная встреча комментаторов «Матч ТВ» с главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). – Лично моя логика простая: лучше встречаться, чем не встречаться. Всегда. Ведь корень большинства человеческих проблем в плохой коммуникации. Лично я был – и пока не перестал быть – критиком Мажича, мне, например, не нравится тренд на чрезмерную дозволенность в единоборствах, в моей системе координат здоровье футболистов на первом месте.

Но у меня появилась возможность пообщаться с Мажичем, спросить про это – и я понял, что Милорад действительно хочет слышать меньше свистков, но он не хочет видеть хамства, грязи, хулиганства. Он за то, чтобы арбитр чутко улавливал грань между покушением на здоровье и куражную борьбу. Это меня устраивает.

В целом важно было понять, что за человек Мажич. Оказался терпеливым, готовым выслушать, обсудить, подискутировать даже. Что о‑очень важно – он готов признавать ошибки и проблемы. При этом со своей четкой позицией по всем вопросам. Мне кажется, что уж лучше эта личная позиция будет спорной, но не шаткой.

Еще подкупило, что Мажич старался говорить по‑русски. Понятно, что иногда доходило до комичного, мы ненароком выучили пару сербских слов. Но при этом Милорад просто и понятно говорит на английском – всегда может подстраховаться в случае со сложным русским словом.

Как эта встреча изменит подготовку к матчам или комментарий отдельных эпизодов во время трансляций?

– Одно могу сказать: мы уже пошутили в междусобойчике, что в каждом репортаже с матча РПЛ в ближайших 3-5 турах будет звучать фраза «а вот на лекции Мажича мы обсудили…» – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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Милорад Мажич
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