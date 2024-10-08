Мажич о судействе в РПЛ: «Иногда эпизоды трактуются по-разному, но мы стремимся к единообразию. Это самая тяжелая задача, у арбитров ФИФА и УЕФА те же проблемы»

Милорад Мажич высказался о трактовке эпизодов судьями в Мир РПЛ.

Сегодня руководитель департамента судейства и инспектирования РФС провел встречу с комментаторами «Матч ТВ ».

– Одна из главных тем в судействе, о которой говорят в том числе клубы, – разные трактовки одинаковых эпизодов. Реально ли добиться того, чтобы схожие моменты трактовались по единым правилам?

– Это самая тяжелая задача для арбитров, судейского департамента. Причем любой страны, не только России. У арбитров ФИФА и УЕФА есть те же проблемы. Все наши судьи стараются быть последовательными. Мы работаем над этими моментами очень много.

Не буду отрицать, иногда эпизоды трактуются по-разному, но мы работаем над тем, чтобы таких ситуаций было как можно меньше. Разница в деталях, но мы должны стремиться к единообразию и делаем это. В России хорошие арбитры, у них есть опыт, качество, понимание футбола, но это не отменяет того, что надо развиваться и дальше, – сказал Мажич.