Мажич о встрече с комментаторами «Матч ТВ»: «Поговорили на разные темы – игра рукой, эпизоды в штрафной, нарушения, офсайды. Обсудили работу судейского департамента»
Милорад Мажич рассказал о встрече с комментаторами «Матч ТВ».
51-летний сербский бывший арбитр работает в России с 2023 года.
«Для нас очень важна встреча с комментаторами «Матч ТВ», мы обсудили разные темы. Обсудили работу судейского департамента, показали очень много статистики.
Поговорили на разные темы: игра рукой, эпизоды в штрафной площади, нарушения правил, офсайды», – сказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.
Карпин о встрече с Мажичем: «Провел бесполезный час, лучше бы поспал после переезда. Зачем нужен ВАР, если он не вмешивается – нельзя быть наполовину беременным»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости