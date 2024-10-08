Мажич о встрече с комментаторами «Матч ТВ»: «Поговорили на разные темы – игра рукой, эпизоды в штрафной, нарушения, офсайды. Обсудили работу судейского департамента»

Милорад Мажич рассказал о встрече с комментаторами «Матч ТВ».

51-летний сербский бывший арбитр работает в России с 2023 года.

«Для нас очень важна встреча с комментаторами «Матч ТВ», мы обсудили разные темы. Обсудили работу судейского департамента, показали очень много статистики.

Поговорили на разные темы: игра рукой, эпизоды в штрафной площади, нарушения правил, офсайды», – сказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич .

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