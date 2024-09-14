Карпин о встрече с Мажичем: «Провел бесполезный час, лучше бы поспал после переезда. Зачем нужен ВАР, если он не вмешивается – нельзя быть наполовину беременным»

Валерий Карпин назвал бесполезной встречу клубов РПЛ с Милорадом Мажичем.

В восьмом туре Мир РПЛ «Ростов» на выезде уступил «Краснодару » (0:2).

Встреча руководителей клубов лиги с Мажичем и Каманцевым состоялась в начале сентября. – В паузу было собрание. Вам стало после этого легче?

– Я уже говорил, что был только на первом часу. Послушал статистику, которую предоставил Мажич. Ее можно разложить в любую пользу. Цифры ни о чем не сказали. Провел абсолютно бесполезный час. Лучше бы я поспал, отдохнул и восстановился после 13‑часового переезда.

– О чем вы говорили с резервным арбитром?

– По‑разному сегодня все трактовалось. Объяснение есть всегда на все. Мне хотелось бы поговорить с Москалевым, когда он не поставил пенальти в матче с «Локомотивом». Все признали потом, что это пенальти, а он после игры говорил, что пенальти нет. Бесполезно говорить. Это к клубам вопросы – они пытаются.

– Есть проект «Народная ЭСК». Вы кому больше доверяли бы – народной ЭСК или от РФС?

– Если я должен оценивать работу моих коллег, как я буду их оценивать? Все вы знаете. Когда совсем деваться некуда, то признается. Не очень понятно, зачем нужен ВАР. Почему он вмешался тогда в матче с «Локомотивом»? Он должен исправлять ошибки, а он не вмешивается. Нельзя быть наполовину беременным, – сказал главный тренер «Ростова ».