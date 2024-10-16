Ловчев об РПЛ: «Зенит» предсказуемо станет чемпионом. Чуть-чуть подсдали из-за травмы Глушенкова и спада Клаудиньо, но остаются фаворитами. Им нужен сильный нападающий»
«Чемпионом в нынешнем сезоне станет «Зенит», это предсказуемо. Петербуржцы чуть‑чуть подсдали из‑за травмы Глушенкова и небольшого спада в игре Клаудиньо, но все равно остаются главными фаворитами. Им нужен сильный нападающий, они перепробовали уже несколько бразильцев, Сергеева, Соболева.
Очень симпатичен «Локомотив», русский тренер, играющая молодежь – это очень приятно. Насчет «Краснодара»: там два игрока высочайшего уровня – Сперцян и Кордоба, лучший нападающий в нашей лиге. Это заметнейшие фигуры, да и в целом у них произошла смена курса, играют в основном легионеры. Квалифицированных иностранцев в их составе много, они не берут черт знает кого, как «Спартак». Но сказать, что они готовы сейчас завоевать чемпионство, нельзя, – сказал бывший футболист «Спартака».
После 11 туров чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар» (27 очков), «Локомотив» (27) уступает ему по дополнительным показателям и находится на втором месте. Третьим идет «Зенит» с 26 очками.
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