Непомнящий о гонке в РПЛ: «Позиции «Зенита» самые крепкие. «Краснодар» не самая стабильная команда, а «Локо» может не хватить опыта»

Валерий Непомнящий назвал «Зенит» главным фаворитом в чемпионской гонке в РПЛ.

«Позиции «Зенита » в борьбе за чемпионство по-прежнему самые крепкие, несмотря на третье место в турнирной таблице.

«Краснодар » все-таки не самая стабильная команда, а «Локомотиву » может не хватить опыта. Поэтому шансы «Зенита» на титул видятся самыми реальными», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».