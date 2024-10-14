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Непомнящий о гонке в РПЛ: «Позиции «Зенита» самые крепкие. «Краснодар» не самая стабильная команда, а «Локо» может не хватить опыта»

Валерий Непомнящий назвал «Зенит» главным фаворитом в чемпионской гонке в РПЛ.

«Позиции «Зенита» в борьбе за чемпионство по-прежнему самые крепкие, несмотря на третье место в турнирной таблице. 

«Краснодар» все-таки не самая стабильная команда, а «Локомотиву» может не хватить опыта. Поэтому шансы «Зенита» на титул видятся самыми реальными», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Непомнящий
logoКраснодар
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