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  • Чистяков о 3-м месте «Зенита» в РПЛ: «Ситуация неприемлема для нас. Может, в каких-то играх немного расслабились. Но и «Краснодар» с «Локомотивом» хороши»
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Чистяков о 3-м месте «Зенита» в РПЛ: «Ситуация неприемлема для нас. Может, в каких-то играх немного расслабились. Но и «Краснодар» с «Локомотивом» хороши»

Дмитрий Чистяков высказался о текущем 3-м месте «Зенита» в РПЛ.

После 11 туров клуб из Санкт-Петербурга набрал 26 очков и отстает от лидеров – «Краснодара» и «Локомотива» – на 1 балл. 

– «Зенит» по итогам 11-го тура на третьем месте. Вопрос простой: болельщикам стоит переживать?

– Скажу сразу – сложившаяся ситуация неприемлема для нас: игроков, руководства и всего клуба. Вряд ли есть одна причина, которая может объяснить происходящее. Может, в каких-то играх немного расслабились. Где-то не хватило голов, реализации. Ведь пропускаем мы совсем немного.

– Четыре гола.

– Да. И это за 11 туров. Поэтому скорее можно говорить, что мы просто не всегда реализовывали свои шансы. Прозвучит банально, но каждый соперник настраивается на нас по-особенному. А мы, вероятно, порой можем выйти не на максимуме.

Но и соперникам стоит отдать должное – «Краснодар» и «Локомотив» в этом сезоне хороши. Первые вообще идут без поражений и с длинной серией побед подряд, – сказал защитник «Зенита». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДмитрий Чистяков
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