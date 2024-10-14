Жирков про РПЛ: «Вероятность чемпионства «Зенита» – 99,9%. А что поменялось? Еще борются «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА может приблизиться»
Юрий Жирков все еще считает «Зенит» фаворитом на победу в РПЛ.
Петербургская команда находится на третьей строчке в таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков в 11 матчах.
«Я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства «Зенита» – 99,9 процентов. А что поменялось? Две-три игры может «Зенит» проиграть, но другие команды тоже теряют очки.
За чемпионство борются «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», и ЦСКА еще может приблизиться.
«Спартак»? Я за ними не смотрел в последнее время», – сказал бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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