Жирков про РПЛ: «Вероятность чемпионства «Зенита» – 99,9%. А что поменялось? Еще борются «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА может приблизиться»

Юрий Жирков все еще считает «Зенит» фаворитом на победу в РПЛ.

Петербургская команда находится на третьей строчке в таблице Мир РПЛ , набрав 26 очков в 11 матчах.

«Я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства «Зенита» – 99,9 процентов. А что поменялось? Две-три игры может «Зенит» проиграть, но другие команды тоже теряют очки.

За чемпионство борются «Зенит», «Краснодар », «Локомотив », и ЦСКА еще может приблизиться.

«Спартак»? Я за ними не смотрел в последнее время», – сказал бывший футболист «Зенита » Юрий Жирков.