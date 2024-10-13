«Победы «Зенита» всем надоели, лиге нужен новый чемпион. «Краснодар» и «Локомотив» сейчас представляют реальную угрозу». Силкин об РПЛ
Сергей Силкин надеется на смену чемпиона в Мир РПЛ.
«Если честно, чемпионства «Зенита» уже всем надоели, хочется чего-то свежего. РПЛ нужен новый чемпион. Когда он не меняется, то для развития это не очень хорошо.
Сейчас мы видим, что «Краснодар» и «Локомотив» представляют реальную угрозу «Зениту». Но не забывайте, что у «Зенита» столетие – они сделают все, чтобы постараться выиграть все трофеи в этом сезоне», – сказал экс-тренер «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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