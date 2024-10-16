Мбаппе и Винисиус приняли участие в обеих тренировках «Реала» сегодня. Милитао готов к матчу с «Сельтой», участие Куртуа под вопросом

Килиан Мбаппе принял участие в обеих сегодняшних тренировках «Реала».

Как передает Marca, сегодня игроки мадридского клуба провели два занятия – утром и после обеда. На второй тренировке к команде присоединились все игроки, вернувшиеся из сборных. Орельен Тчуамени , Эдуардо Камавинга и Арда Гюлер занимались в общей группе, а Антонио Рюдигер и Лука Модрич провели восстановительное занятие в тренажерном зале.

Сообщается, что Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор , получившие травмы перед перерывом на матчи сборных, прогрессируют в восстановлении и чувствуют себя лучше. Также полностью восстановился от травмы бедра Эдер Милитао – защитник будет готов сыграть с «Сельтой» в субботу.

Не исключается также присутствие в заявке Тибо Куртуа, который восстанавливается после повреждения, полученного в дерби с «Атлетико».