Мбаппе выложил видео с тренировки «Реала»: «Продолжаем работать. Вперед, «Мадрид»

Килиан Мбаппе опубликовал видео с тренировки «Реала».

Нападающий принял участие в обеих сегодняшних тренировках мадридского клуба. Мбаппе не был вызван в сборную Франции на матчи в октябре по договоренности с «Реалом» из-за повреждения.

В сторис инстаграма Мбаппе выложил нарезку видео со своими голами на тренировке «Реала ».

«Продолжаем работать. Вперед, «Мадрид»!» – написал форвард.

Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что известно