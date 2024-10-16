Мбаппе выложил видео с тренировки «Реала»: «Продолжаем работать. Вперед, «Мадрид»
Килиан Мбаппе опубликовал видео с тренировки «Реала».
Нападающий принял участие в обеих сегодняшних тренировках мадридского клуба. Мбаппе не был вызван в сборную Франции на матчи в октябре по договоренности с «Реалом» из-за повреждения.
В сторис инстаграма Мбаппе выложил нарезку видео со своими голами на тренировке «Реала».
«Продолжаем работать. Вперед, «Мадрид»!» – написал форвард.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
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