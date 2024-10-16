Адвокат Мбаппе об обвинениях в изнасиловании: «Килиан много месяцев подвергался клеветнической кампании, его имиджу был нанесен ущерб. Не знаю, кто в этом заинтересован»

Адвокат Килиана Мбаппе высказался об обвинениях в адрес игрока.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация , что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

– Когда он приехал в Стокгольм, там появились папарацци, и газеты опубликовали информацию с его фотографией. Следовательно, за ним следили. Кто-то знал, что он едет в Стокгольм. И, как назло, эта же газета опубликовала информацию о жалобе.

Те же самые СМИ, которые сначала опубликовали его фотографию в Стокгольме, два дня спустя озвучили тот факт, что против него была подана жалоба. Если придерживаться хронологии, то жалоба, если верить средствам массовой информации и пресс-релизу прокурора, освещалась в СМИ практически в режим реального времени.

Это правда, что для нас, юристов, это все еще является фактическим элементом. Подача жалобы – это одно. Другое дело – освещение событий в средствах массовой информации в режиме реального времени.

Это правда, что вчера состоялось слушание , которое касается его, и оно состоялось как раз в то время, когда была обнародована эта история. Это факт. Я не делаю из этого никаких выводов.

– Мог ли «ПСЖ» стоять за всем этим, чтобы навредить репутации Мбаппе?

– Я не собираюсь вдаваться в такого рода теории. Я не сторонница теорий заговора. Но что несомненно, так это то, что в течение многих месяцев он подвергался клеветнической кампании и его имиджу был нанесен ущерб. Это бесспорно.

Кампания против Килиана Мбаппе существует. Она реальна. Кто заинтересован в том, чтобы запятнать его имидж, запятнать его честь? Я не знаю, – сказала Мари-Аликс Кану-Бернар.

Шведская журналистка Кранц подтвердила, что Мбаппе подозревают в изнасиловании. Адвокат игрока говорила, что «не знает, на кого подана жалоба»