Гендиректор «Атлетико» о поведении фанатов: «Мы устали повторять, что боремся с насилием и расизмом, но мы действительно это делаем. Это не только наша проблема – она есть в обществе»

В «Атлетико» отреагировали на предложение закрыть стадион на 2 недели.

Напомним, матч «Атлетико» и «Реала» на «Метрополитано» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) 29 сентября был приостановлен на 15 минут из-за поведения болельщиков на трибунах. Некоторые из них выкрикивали оскорбительные лозунги, а также бросали различные предметы в Тибо Куртуа и желали голкиперу «Реала » смерти.

Комитет по борьбе с насилием предложил полностью закрыть «Метрополитано » на 15 дней и оштрафовать на «Атлетико» на 65 тысяч евро.

Клуб назвал такое наказание «неприемлемым». Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль выступил с заявлением по этому поводу.

«Я не намерен оправдывать поведение небольшого меньшинства, которое не представляет ни болельщиков «Атлетико Мадрид », ни ценности клуба. Мы четко заявляем, что поведение этих людей неприемлемо, мы не хотим, чтобы они были здесь.

Мы устали повторять, что боремся с насилием и расизмом, но реальность такова, что мы это делаем. Мы годами преследуем подобные формы поведения и запрещаем посещать стадион тем, кто так себя ведет. Мы намерены продолжать делать это рука об руку со всеми, кто хочет нам помочь.

К сожалению, это не только наша проблема, она существует в нашем обществе, хотя некоторые пытаются заострить внимание исключительно на нас. Это общая проблема, и мы должны решать ее сообща.

Такое поведение не может бросать тень на имидж фанатского сообщества, состоящего из тысяч болельщиков, которые ведут себя уважительно и образцово поддерживают свою команду. Недопустимо, когда наших болельщиков не уважают из-за того, что их связывают с плохим поведением меньшинства.

Мы сыты по горло популистским и демагогическим использованием этих инцидентов. Спортивное правосудие не должно быть политизировано. Было сказано много правды, полуправды, а также много лжи. С того дня каждый высказал свое мнение о событиях на нашем стадионе, в то время как, к сожалению, на других стадионах и в других городах имели место массовые инциденты подобного рода», – сказал Мигель Анхель Хиль.