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  • «Атлетико» подал апелляцию на частичное закрытие трибун на 3 матча после мадридского дерби. Клуб считает, что наказаны многие невиновные фанаты
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«Атлетико» подал апелляцию на частичное закрытие трибун на 3 матча после мадридского дерби. Клуб считает, что наказаны многие невиновные фанаты

«Атлетико» подал апелляцию на частичное закрытие трибун на три матча после дерби.

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) на «Метрополитано» приостанавливали во 2-м тайме после того, как фанаты «матрасников» стали бросать с трибун предметы в голкипера «Реала» Тибо Куртуа. Болельщики «Атлетико» также скандировали оскорбительные кричалки о соперниках. 

Комитет по соревнованиям Королевской федерации футбола Испании ранее принял решение оштрафовать клуб на 45 тысяч евро и частично закрыть южную трибуну «Метрополитано», где располагаются ультрас «Атлетико», на три следующих домашних матча команды в Ла Лиге – против «Леганеса», «Лас-Пальмаса» и «Алавеса». «Атлетико» также предупредили о возможном полном закрытии трибун в случае повторного нарушения.

«Атлетико Мадрид» вновь заявляет о своем осуждении инцидентов, произошедших во время матча с «Реалом». Наш клуб придерживается политики нулевой толерантности к насилию, преследуя любые проявления подобного характера и применяя к причастным к нему санкции, предусмотренные нашими внутренними правилами.

С другой стороны, после анализа резолюции Комитета по соревнованиям Королевской федерации футбола Испании, которая предписывает частичное закрытие нижней южной части (сектора 127-133) нашего стадиона на три игры, мы считаем, что санкции наносят вред большому количеству фанатов, не имеющих никакого отношения к произошедшему. Мы считаем, что неприемлемое поведение немногочисленных болельщиков не может привести к такому чрезмерному наказанию по отношению к подавляющему большинству, которое ни в чем не провинилось.

«Атлетико» и его болельщики больше всех проиграли от случившегося. За это и ответствены причастные к бросанию предметов, и именно они должны быть наказаны, а не остальные болельщики, которые наглядно продемонстрировали хорошее поведение. По этой причине мы считаем целесообразным обжаловать данную санкцию в Апелляционном комитете», – говорится в заявлении клуба.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Атлетико»
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болельщики
Федерация футбола Испании
Метрополитано
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