Мостовой после выписки из больницы: «Стажировка под вопросом, решу позже. Она точно будет, но пока не понимаю, где и когда. Рисковать не хочется»
56-летний экс-игрок «Спартака» и сборной России 4 октября был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней из почек. Во вторник его выписали.
«Хоть меня и выписали, я получил рекомендации по домашнему лечению. Где-то недели полторы-две буду жить в таком режиме. Через неделю снова поеду в больницу на осмотр, потому что камень был не один. Отсюда затруднения. Нахожусь в режиме нервоза – не дай бог опять. Камни живут своей жизнью. Находишься в страхе: «А вдруг опять». Хоть врачи и сказали, чтобы не думал об этом, но я же не первый раз сталкиваюсь.
Какие рекомендации? Сказали жить обычной жизнью, но не переусердствовать. Надо спокойно провести неделю, потому что почка должна восстановиться. Поэтому буду на домашнем режиме, без нагрузок и тяжелой еды.
Обучение на тренера из-за здоровья тоже на паузе. Рисковать не хочется. Стажировка тоже под вопросом, решу позже. Она точно будет, но пока не понимаю, где и когда», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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