Мостовой о выписке из больницы: «Буду оставаться под наблюдением врачей – камни живут сами по себе, непонятно, что от них ждать»
Александр Мостовой после выписки из больницы остается под наблюдением врачей.
56-летний экс-игрок «Спартака» и сборной России 4 октября был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней из почек. Сегодня его выписали.
«Все хорошо, сегодня уехал домой. Но буду оставаться под наблюдением врачей после выписки из больницы. Потому что камни эти живут сами по себе и непонятно, что от них ждать.
Спасибо всем докторам, всем, кто переживал и поддерживал. Жизнь продолжается. Главное, чтобы боли не вернулись (смеется). Те, кто через это прошел, знают, что это в любой момент может повториться», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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