Мостовой о выписке из больницы: «Буду оставаться под наблюдением врачей – камни живут сами по себе, непонятно, что от них ждать»

Александр Мостовой после выписки из больницы остается под наблюдением врачей.

56-летний экс-игрок «Спартака » и сборной России 4 октября был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней из почек. Сегодня его выписали .

«Все хорошо, сегодня уехал домой. Но буду оставаться под наблюдением врачей после выписки из больницы. Потому что камни эти живут сами по себе и непонятно, что от них ждать.

Спасибо всем докторам, всем, кто переживал и поддерживал. Жизнь продолжается. Главное, чтобы боли не вернулись (смеется). Те, кто через это прошел, знают, что это в любой момент может повториться», – сказал Мостовой .