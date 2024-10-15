Мостового выписали из больницы: «Еду домой. Были страшные боли – кто знает, прекрасно все понимают»

Александр Мостовой сообщил о выписке из больницы.

Экс-футболист находится в больнице с 3 октября, он перенес операцию по удалению камней из почек. Во время перерыва на матчи сборных должна была состояться его стажировка в «Спартаке » в рамках обучения на тренера в Академии РФС.

«Сегодня меня выписали, как раз нахожусь в машине и еду домой.

Ничего тяжелого не было, было больно. Это страшные боли. Хорошо, что все происходило в больнице, постоянно обезболивали.

Последние 4-5 дней было полегче, проходил курс профилактики. Все, кто знают эту болезнь, прекрасно все понимают», – сказал Мостовой .