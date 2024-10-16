Самедов об итогах стажировки в «Спартаке»: «За 3 дня тяжело наладить тесный контакт, но понял, что Станкович – специалист высокого уровня. В команде хорошая атмосфера»

Александр Самедов рассказал о своей стажировке в «Спартаке».

40-летний экс-игрок московского клуба учится в академии РФС для получения тренерской лицензии.

Вместе с ним принять участие в стажировке должен был Александр Мостовой , но 56-летний экс-игрок красно-белых не смог присутствовать на тренировках команды из-за операции по поводу камней в почках.

«Прошел стажировку, она продолжалась три дня. Я очень благодарен «Спартаку », тренерскому штабу команды за то, что пошли навстречу. За три дня тяжело наладить тесный контакт со Станковичем, но понял, что это специалист высокого уровня, увидел интересный тренировочный процесс, мне все очень понравилось.

Опять же, это было нужно для лицензии, так что удалось почерпнуть для себя, что в команде у Деяна хорошая атмосфера, у него хорошая команда», – сказал Самедов .