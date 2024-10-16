«У «Краснодара» Кордобазависимость. Джон – лучший форвард РПЛ, без него были бы вне первой пятерки». Мостовой о «быках»
Александр Мостовой высказался о влиянии Джона Кордобы на игру «Краснодара».
«У «Краснодара» есть Кордобазависимость. Джон – лучший форвард РПЛ, поэтому «Краснодар» с ним и без него – две разные команды.
Без Кордобы были бы вне первой пятерки. Этот футболист из тех, которые, что называется, делают разницу на поле», – сказал бывший полузащитник сборной России.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 27 очков после 11 туров. Кордоба в текущем розыгрыше чемпионата отличился 6 голами и 3 ассистами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости