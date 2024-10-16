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«У «Краснодара» Кордобазависимость. Джон – лучший форвард РПЛ, без него были бы вне первой пятерки». Мостовой о «быках»

Александр Мостовой высказался о влиянии Джона Кордобы на игру «Краснодара».

«У «Краснодара» есть Кордобазависимость. Джон – лучший форвард РПЛ, поэтому «Краснодар» с ним и без него – две разные команды.

Без Кордобы были бы вне первой пятерки. Этот футболист из тех, которые, что называется, делают разницу на поле», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 27 очков после 11 туров. Кордоба в текущем розыгрыше чемпионата отличился 6 голами и 3 ассистами. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
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