«У «Краснодара» Кордобазависимость. Джон – лучший форвард РПЛ, без него были бы вне первой пятерки». Мостовой о «быках»

Александр Мостовой высказался о влиянии Джона Кордобы на игру «Краснодара».

«У «Краснодара » есть Кордобазависимость. Джон – лучший форвард РПЛ , поэтому «Краснодар» с ним и без него – две разные команды.

Без Кордобы были бы вне первой пятерки. Этот футболист из тех, которые, что называется, делают разницу на поле», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 27 очков после 11 туров. Кордоба в текущем розыгрыше чемпионата отличился 6 голами и 3 ассистами.