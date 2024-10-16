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Форвард ЦСКА Мусаев о здоровье: «Ношу кольцо как Роналду – оно считает калории, сколько я проходил, сколько спал. Надеваю очки как Холанд для телефона – глаза расслабляются»

Тамерлан Мусаев рассказал, как тренируется и пристально следит за здоровьем.

– У меня есть распорядок. За четыре дня до игры качаю верхний плечевой пояс, за три – ноги. За два дня встаю в семь утра, чтобы успеть в зал до тренировки. Делаю прыжковую работу, чтобы к матчу ноги были в пиковом состоянии. Еду на базу, тренируюсь – и потом еще один верхний плечевой в зале. Еще два раза в неделю плаваю в бассейне – 30 кругов.

Про восстановление. После игры, если она рано и есть возможность съездить в зал, растягиваюсь, 20 минут кручу велик. Иду в горячую и холодные ванны. Возвращаюсь домой, 30 минут провожу в штанах Normatec, которые выводят молочку (благодаря динамическому сжатию воздуха улучшают кровообращение, оживляют мышцы – Спортс’‘). Потом засыпаю, если получается. 

– Почему решил столько внимания уделять телу и здоровью?

– С тех пор, как в 15 закончил девятый класс, у меня есть распорядок дня. Например, ложусь в одиннадцать – уже много лет. Знаю, что это мне поможет прибавлять. Никто не застрахован от травм, но если буду работать, риск травмироваться меньше. Все, что от меня требуется, сделаю. А там уже как всевышний решит.

В «Балтике» я познакомился с Младеном Кашчеланом, он очень многому меня обучил. Смотря на него, я начал еще больше читать и смотреть про здоровье.

В прошлом сезоне я провел 42 игры из 43 возможных (25 за «Балтику» и 17 за ЦСКА – Спортс’‘) – один раз не вышел за «Балтику» в Кубке. Да, не все начинал в основе, иногда давали 10-15 минут, но все же. Важно, чтобы тренеры могли на меня рассчитывать.

– У тебя есть гаджет, который считает время сна.

– Кольцо. Увидел его на Криштиану и начал читать. Узнал, где можно купить – Кашчелан привез из Дубая. Оно считает калории, сколько я проходил, сколько спал. 

– Ты рассказывал, что оно считает пульс во сне и сколько раз ты переворачивался. Объясни профанам: зачем это нужно?

– Если пульс во сне выше 35-40, значит, ты переживаешь и нервы не в порядке. И за этим надо последить – что-то делаешь не так. Проверяю, сколько раз просыпаюсь, как быстро засыпаю снова.

Мне важно знать, сколько чистого времени я спал, потому что сон – лучшее восстановление. Надо спать не только много (минимум 8-9 часов), но и хорошо. Днем тоже стараюсь поспать час-полтора.

Прочитал, что Холанд носит специальные очки, которые, когда смотришь в телефон, делают цвет желтым (Холанд использует очки, которые блокируют лучи электронных устройств – Спортс’‘). Надеваю их в семь и ношу до одиннадцати. Глаза действительно немного расслабляются. И даже если мне кажется или даже если помогает всего на один процент, я буду это использовать. 

– Ты читал книгу диетолога «Арсенала» Венгера. Что почерпнул оттуда?

– Понял азы. Например, что бургеры можно есть сразу после игры, и ничего с тобой не будет. Узнал про расчеты: сколько нужно белка на килограмм массы тела. Что если нет весов, одна курица – это одна ладошка. И сколько нужно на определенный вес, – рассказал форвард ЦСКА Мусаев в интервью Спортсу’‘.

Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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