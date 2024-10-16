Форвард ЦСКА Мусаев хочет поиграть в Европе: «Без разницы на деньги, я свое заработаю, Галицкий говорил: в гробу карманов нет»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о цели поиграть в Европе.

– У тебя на будильнике – гимн Лиги чемпионов. Почему?

– Надо окружать себя тем, что вдохновляет. Такие мелкие детали программируют на достижения: чтобы то, что в голове, сбывалось. Надеюсь поиграть в Лиге чемпионов и очень хочу услышать гимн вживую.

– В сентябре все обсуждали слова Сергея Пиняева, приведу два фрагмента. Первый: «А зачем мы тогда все смотрим Лигу чемпионов и большие вывески других чемпионатов? Зачем ездим в Европу, чтобы посмотреть футбол? Потому что это страсть, это любовь, которая сидит внутри нас, в наших головах». И второй: «Не хочу сидеть в 40 лет у себя, как ты говоришь, в доме на Рублевке или в квартире в Саратове, думая о том, что я не попробовал, не попытался там оказаться». Что думаешь?

– Сказал как есть на душе. Не фильтруя. Может, прозвучало немного грубо про 40 лет и Рублевку… Но я с ним согласен. Этот посыл мне близок.

– Ты хочешь в Европу?

– Хочу себя зарекомендовать, чтобы обратили внимание.

– Огромный контракт в РПЛ или топ-лига на средние деньги?

– Я уже в большом клубе, мне очень нравится в ЦСКА. Если позже будет вариант в хорошем клубе Европы, я бы хотел попробовать. Без разницы на деньги. Я свое заработаю.

– Ты готов не просто ждать предложения, а искать его? Например, просить агента строить маршруты, находить контакты.

– Только игра поможет: если буду прогрессировать, забивать, на меня обратят внимание.

Но повторюсь: сейчас я счастлив в ЦСКА. Что касается агентов: брат разберется, что делать. В его окружении есть люди, с которыми он общается и советуется по таким вопросам.

– За кого болеешь в Европе?

– Люблю «Арсенал». Нравится «Манчестер Юнайтед», потому что за него болеет брат. С ним смотрел все матчи.

– Когда мы тебя увидим в АПЛ или другой топ-лиге?

– Когда буду готов. Когда достигну уровня.

– Сейчас ты готов?

– Не скажу, что не готов. И не скажу, что боюсь. Но если сейчас я не там, значит, еще не время.

– Что думаешь про историю Кузяева? Человек отказался от больших денег и трофеев в «Зените» ради борьбы за выживание во Франции с меньшей зарплатой.

– Сергей Галицкий говорил: в гробу карманов нет, всех денег не заработаешь. Я с этим согласен.

Все говорят: зачем Кузяев уехал на меньшие деньги? Мне этот вопрос непонятен. Зато он сыграл против звезд. Зато он в хорошем чемпионате. Зато он во Франции на виду. Зато он пожил в другой стране и узнал другую культуру. Может, он [затем] перейдет в клуб сильнее и поиграет в еврокубках.

Далер любит футбол, поэтому захотел что-то изменить в жизни. Думаю, он ни разу не пожалел.

– В сборной ты играешь с Головиным и Кузяевым. Что особенного в их действиях и мыслях?

– Они мяч вообще не теряют. Видимо, интенсивность там сильно выше, голова быстрее работает. Привыкли, что уровень сопротивления другой и сразу накрывают, поэтому действуют быстрее, – рассказал форвард ЦСКА Мусаев в интервью Спортсу ’‘.

Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт