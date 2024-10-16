  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Форвард ЦСКА Мусаев хочет поиграть в Европе: «Без разницы на деньги, я свое заработаю, Галицкий говорил: в гробу карманов нет»
22

Форвард ЦСКА Мусаев хочет поиграть в Европе: «Без разницы на деньги, я свое заработаю, Галицкий говорил: в гробу карманов нет»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о цели поиграть в Европе.

– У тебя на будильнике – гимн Лиги чемпионов. Почему?

– Надо окружать себя тем, что вдохновляет. Такие мелкие детали программируют на достижения: чтобы то, что в голове, сбывалось. Надеюсь поиграть в Лиге чемпионов и очень хочу услышать гимн вживую. 

– В сентябре все обсуждали слова Сергея Пиняева, приведу два фрагмента. Первый: «А зачем мы тогда все смотрим Лигу чемпионов и большие вывески других чемпионатов? Зачем ездим в Европу, чтобы посмотреть футбол? Потому что это страсть, это любовь, которая сидит внутри нас, в наших головах». И второй: «Не хочу сидеть в 40 лет у себя, как ты говоришь, в доме на Рублевке или в квартире в Саратове, думая о том, что я не попробовал, не попытался там оказаться». Что думаешь?

– Сказал как есть на душе. Не фильтруя. Может, прозвучало немного грубо про 40 лет и Рублевку… Но я с ним согласен. Этот посыл мне близок.

– Ты хочешь в Европу?

– Хочу себя зарекомендовать, чтобы обратили внимание.

– Огромный контракт в РПЛ или топ-лига на средние деньги?

– Я уже в большом клубе, мне очень нравится в ЦСКА. Если позже будет вариант в хорошем клубе Европы, я бы хотел попробовать. Без разницы на деньги. Я свое заработаю.

– Ты готов не просто ждать предложения, а искать его? Например, просить агента строить маршруты, находить контакты.

– Только игра поможет: если буду прогрессировать, забивать, на меня обратят внимание.

Но повторюсь: сейчас я счастлив в ЦСКА. Что касается агентов: брат разберется, что делать. В его окружении есть люди, с которыми он общается и советуется по таким вопросам.

– За кого болеешь в Европе?

– Люблю «Арсенал». Нравится «Манчестер Юнайтед», потому что за него болеет брат. С ним смотрел все матчи.

– Когда мы тебя увидим в АПЛ или другой топ-лиге?

– Когда буду готов. Когда достигну уровня.

– Сейчас ты готов?

– Не скажу, что не готов. И не скажу, что боюсь. Но если сейчас я не там, значит, еще не время.

– Что думаешь про историю Кузяева? Человек отказался от больших денег и трофеев в «Зените» ради борьбы за выживание во Франции с меньшей зарплатой.

Сергей Галицкий говорил: в гробу карманов нет, всех денег не заработаешь. Я с этим согласен.

Все говорят: зачем Кузяев уехал на меньшие деньги? Мне этот вопрос непонятен. Зато он сыграл против звезд. Зато он в хорошем чемпионате. Зато он во Франции на виду. Зато он пожил в другой стране и узнал другую культуру. Может, он [затем] перейдет в клуб сильнее и поиграет в еврокубках.

Далер любит футбол, поэтому захотел что-то изменить в жизни. Думаю, он ни разу не пожалел.

– В сборной ты играешь с Головиным и Кузяевым. Что особенного в их действиях и мыслях?

– Они мяч вообще не теряют. Видимо, интенсивность там сильно выше, голова быстрее работает. Привыкли, что уровень сопротивления другой и сразу накрывают, поэтому действуют быстрее, – рассказал форвард ЦСКА Мусаев в интервью Спортсу’‘.

Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoМонако
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСпортс
logoГавр
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
logoДалер Кузяев
logoАлександр Головин
деньги
logoТамерлан Мусаев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт
58сегодня, 09:00
Мусаев о зарплате в ЦСКА: «Реконструировали дом родителей, купил объект для бизнеса брата, BMW X5 и квартиру в Москве в ипотеку. Деньги дают спокойствие, но счастье в других вещах»
20сегодня, 08:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Мбаппе психически не в порядке. Когда кто-то много тусуется и употребляет алкоголь – это нехороший знак. Неймар был таким же». Журналист Молина о форварде «Реала»
1 минуту назад
Невилл о Тухеле в сборной Англии: «Мы вредим самим себе, есть выдающиеся кандидаты из Англии. Саутгейт восстановил веру в наш тренерский цех, но сейчас мы решили пойти другим путем»
2634 минуты назад
Приходите работать в Кибер старшим продакт-менеджером. Вместе создадим приложение и сделаем его лучшим на рынке!
37 минут назадВакансия
Слуцкий о Дзюбе: «Он сильнее 80% форвардов РПЛ, доказывает это, и все продолжают сомневаться: «Хорош ли он для нас…» Блин, хороши ли вы для него?»
1338 минут назад
Форвард ЦСКА Мусаев о здоровье: «Ношу кольцо как Роналду – оно считает калории, сколько я проходил, сколько спал. Надеваю очки как Холанд для телефона – глаза расслабляются»
1147 минут назад
В окружении Мбаппе убедились, что Килиан является подозреваемым по делу об изнасиловании, но сохраняют спокойствие
3659 минут назад
Амарал «побаивается Станковича и чувствует его авторитет». Тренер «Спартака» предложил подписать Абену, и спортивный директор согласился («Чемпионат»)
14сегодня, 10:37
Испания – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal. Аргентина – 2-я, Германия – 3-я, Англия – 4-я, Португалия – 8-я, Бразилия – 9-я
23сегодня, 10:20
Скалони о Месси после 3+2 в матче с Боливией: «Он не перестает удивлять меня. Пусть он играет так долго, как только сможет – это единственное, о чем я его прошу»
13сегодня, 10:09
«Спартак» планировал подписать Глебова в рамках сделки по продаже Соболева в «Зенит». «Ростов» запросил 10+1 млн евро – красно-белые отказались от трансфера («Чемпионат»)
29сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Сокол» Казань про 300 тысяч рублей в месяц для таролога: «Это по рынку так. Они же работают как самозанятые. Плюс нам нужен лучший специалист!»
18 минут назад
Мостовой после выписки из больницы: «Стажировка под вопросом, решу позже. Она точно будет, но пока не понимаю, где и когда. Рисковать не хочется»
824 минуты назад
Губерниев про Глушенкова: «Когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, у него все будет нормально»
425 минут назад
Семак о травме Глушенкова: «Он занимается индивидуально. О сроках возвращения в общую группу можно будет сказать после обследования»
449 минут назад
Тренер Бразилии о 4:0 с Перу: «Я не отчаялся, когда у сборной были проблемы. Стало немного лучше, но команда еще формируется и будет меняться»
5сегодня, 10:31
«У «Краснодара» Кордобазависимость. Джон – лучший форвард РПЛ, без него были бы вне первой пятерки». Мостовой о «быках»
12сегодня, 10:30
Ширер о Тухеле во главе Англии: «Он должен выиграть трофей – для этого его наняли. У нас лучшие игроки за долгое время»
23сегодня, 10:13
Чистяков о Соболеве: «Может, и были какие-то обиды, но они давно забыты. У нас нормальный, здоровый коллектив. Будешь работать и выкладываться – к тебе повернутся лицом»
3сегодня, 09:48
Футбольная ассоциация Брунея о матче с Россией: «Мы согласны играть – ждем авторизацию. Сборным должны зачислить очки в рейтинг ФИФА»
4сегодня, 09:27
Спортивный директор «Спартака» Амарал дважды отклонил предложения «Бенфики» вернуться в клуб
9сегодня, 09:14