Форвард ЦСКА Мусаев хочет поиграть в Европе: «Без разницы на деньги, я свое заработаю, Галицкий говорил: в гробу карманов нет»
– У тебя на будильнике – гимн Лиги чемпионов. Почему?
– Надо окружать себя тем, что вдохновляет. Такие мелкие детали программируют на достижения: чтобы то, что в голове, сбывалось. Надеюсь поиграть в Лиге чемпионов и очень хочу услышать гимн вживую.
– В сентябре все обсуждали слова Сергея Пиняева, приведу два фрагмента. Первый: «А зачем мы тогда все смотрим Лигу чемпионов и большие вывески других чемпионатов? Зачем ездим в Европу, чтобы посмотреть футбол? Потому что это страсть, это любовь, которая сидит внутри нас, в наших головах». И второй: «Не хочу сидеть в 40 лет у себя, как ты говоришь, в доме на Рублевке или в квартире в Саратове, думая о том, что я не попробовал, не попытался там оказаться». Что думаешь?
– Сказал как есть на душе. Не фильтруя. Может, прозвучало немного грубо про 40 лет и Рублевку… Но я с ним согласен. Этот посыл мне близок.
– Ты хочешь в Европу?
– Хочу себя зарекомендовать, чтобы обратили внимание.
– Огромный контракт в РПЛ или топ-лига на средние деньги?
– Я уже в большом клубе, мне очень нравится в ЦСКА. Если позже будет вариант в хорошем клубе Европы, я бы хотел попробовать. Без разницы на деньги. Я свое заработаю.
– Ты готов не просто ждать предложения, а искать его? Например, просить агента строить маршруты, находить контакты.
– Только игра поможет: если буду прогрессировать, забивать, на меня обратят внимание.
Но повторюсь: сейчас я счастлив в ЦСКА. Что касается агентов: брат разберется, что делать. В его окружении есть люди, с которыми он общается и советуется по таким вопросам.
– За кого болеешь в Европе?
– Люблю «Арсенал». Нравится «Манчестер Юнайтед», потому что за него болеет брат. С ним смотрел все матчи.
– Когда мы тебя увидим в АПЛ или другой топ-лиге?
– Когда буду готов. Когда достигну уровня.
– Сейчас ты готов?
– Не скажу, что не готов. И не скажу, что боюсь. Но если сейчас я не там, значит, еще не время.
– Что думаешь про историю Кузяева? Человек отказался от больших денег и трофеев в «Зените» ради борьбы за выживание во Франции с меньшей зарплатой.
– Сергей Галицкий говорил: в гробу карманов нет, всех денег не заработаешь. Я с этим согласен.
Все говорят: зачем Кузяев уехал на меньшие деньги? Мне этот вопрос непонятен. Зато он сыграл против звезд. Зато он в хорошем чемпионате. Зато он во Франции на виду. Зато он пожил в другой стране и узнал другую культуру. Может, он [затем] перейдет в клуб сильнее и поиграет в еврокубках.
Далер любит футбол, поэтому захотел что-то изменить в жизни. Думаю, он ни разу не пожалел.
– В сборной ты играешь с Головиным и Кузяевым. Что особенного в их действиях и мыслях?
– Они мяч вообще не теряют. Видимо, интенсивность там сильно выше, голова быстрее работает. Привыкли, что уровень сопротивления другой и сразу накрывают, поэтому действуют быстрее, – рассказал форвард ЦСКА Мусаев в интервью Спортсу’‘.
Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий