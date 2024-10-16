  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусаев о зарплате в ЦСКА: «Реконструировали дом родителей, купил объект для бизнеса брата, BMW X5 и квартиру в Москве в ипотеку. Деньги дают спокойствие, но счастье в других вещах»
13

Мусаев о зарплате в ЦСКА: «Реконструировали дом родителей, купил объект для бизнеса брата, BMW X5 и квартиру в Москве в ипотеку. Деньги дают спокойствие, но счастье в других вещах»

Нападающий Тамерлан Мусаев рассказал о покупках после перехода в ЦСКА.

Мусаев перешел в ЦСКА из «Балтики» в 2024 году.

– В ЦСКА ты зарабатываешь миллионы рублей. Что ты смог себе позволить?

– Мы можем это не обсуждать? Я бы не хотел говорить про деньги.

– Хочется обсудить, потому что это важная часть взросления и развития, которая сгубила многих игроков. Этот текст прочитают молодые ребята, и ты можешь сказать важные вещи. 

– Мы реконструировали дом родителей. Купил объект для бизнеса брата, квартиру и машину.

– Какую машину?

– BMW X5.

– Квартиру в Москве?

– Да, но еще не полностью закрыл. Ипотека.

– В каком районе?

– Кожуховская. Квартира двухкомнатная.

– Как ты распоряжаешься деньгами? Инвестируешь, держишь на счетах?

– Держу на счетах. Если что-то хочу купить, советуюсь с братом. У него есть опыт. Плачу за квартиру, маме с папой отправляю. Если надо – сестре. Но вообще, особо ни на что не трачу. Больше всего уходит на еду.

– По тебе не скажешь, что деньги тебя даже чуть-чуть изменили.

– Деньги приносят спокойствие. Но мне счастье доставляют другие вещи. Я хочу надолго задержаться в РПЛ, в большом клубе.

Это мои цели. И они больше денег. Тем более я заработаю, если буду держаться на хорошем уровне. 

– Не боишься, что однажды закружится голова?

– От денег? Вот скажи: а куда тратить деньги?

– Можно жить в ЦУМе, тусоваться и оставлять деньги в клубах, купить несколько премиальных тачек.

– Это не принесет мне удовольствия. Я получу его, если вовремя лягу спать и забью.

– Как проводишь свободное время?

– Поеду в зал, поплаваю. После обеда выйду с сестрой погулять. Схожу в ресторан, кинотеатр.

Если друзья играют в Москве, схожу на их матчи. И просто если в Москве хороший матч, пойду на него. Живу рядом с «Динамо» и уже несколько раз выбирался. Люблю вживую смотреть футбол, – рассказал форвард ЦСКА Мусаев в интервью Спортсу’‘.

Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
бизнес
logoСпортс
деньги
logoТамерлан Мусаев
автомобили
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт
34сегодня, 09:00
Форвард ЦСКА Мусаев: «Я бы лучше сыграл с каким-нибудь клубом, чем с Медиалигой»
267 октября, 12:10
Форвард ЦСКА Мусаев: «На будильнике стоит гимн ЛЧ – окружай себя тем, что вдохновляет. Хотел бы поучаствовать в турнире»
207 октября, 10:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Форвард ЦСКА Мусаев хочет поиграть в Европе: «Без разницы на деньги, я свое заработаю, Галицкий говорил: в гробу карманов нет»
7 минут назад
«Спартак» планировал подписать Глебова в рамках сделки по продаже Соболева в «Зенит». «Ростов» запросил 10+1 млн евро – красно-белые отказались от трансфера («Чемпионат»)
911 минут назад
«МЮ» запретил Фергюсону заходить в раздевалку «МЮ» после матчей на «Олд Траффорд» (Daily Mail)
4015 минут назад
Линекер о Тухеле во главе Англии: «FA связывалась с Гвардиолой летом, и с Анчелотти они общались»
427 минут назад
Адвокат Мбаппе об обвинениях в изнасиловании: «Килиан много месяцев подвергался клеветнической кампании, его имиджу был нанесен ущерб. Не знаю, кто в этом заинтересован»
728 минут назад
«Если кто-то думает, что мы ляжем в гроб и заколотим себя крышками, то такого не будет». Медведев о проблемах с поиском соперников для сборной России
943 минуты назад
Месси получит специальный приз от Marca в знак признания его карьеры
851 минуту назад
Платформа с играми для любителей РПЛ: залетайте!
сегодня, 09:00Спецпроект
Тухель о назначении в сборную Англии: «Огромная честь, я давно чувствовал личную связь с футболом в этой стране. Сделаем все, чтобы болельщики гордились нами»
7сегодня, 08:58
Тухель – 3-й небританский тренер во главе сборной Англии. До него были Эрикссон и Капелло
10сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Чистяков о Соболеве: «Может, и были какие-то обиды, но они давно забыты. У нас нормальный, здоровый коллектив. Будешь работать и выкладываться – к тебе повернутся лицом»
218 минут назад
Футбольная ассоциация Брунея о матче с Россией: «Мы согласны играть – ждем авторизацию. Сборным должны зачислить очки в рейтинг ФИФА»
139 минут назад
Спортивный директор «Спартака» Амарал дважды отклонил предложения «Бенфики» вернуться в клуб
552 минуты назад
Артур Гомес о «Динамо» в ЛЧ: «Мы могли бы пройти довольно далеко. Сначала нужно подумать об РПЛ – у нас есть все, чтобы добиться больших успехов в ближайшие годы»
7сегодня, 08:27
Слуцкий о переходе России в Азию: «Мы такие говорим: «Идти нам туда? Нет, не идти, Европа лучше». Да никто нас не зовет!»
25сегодня, 07:55
Самедов об итогах стажировки в «Спартаке»: «За 3 дня тяжело наладить тесный контакт, но понял, что Станкович – специалист высокого уровня. В команде хорошая атмосфера»
6сегодня, 07:35
Чистяков о 3-м месте «Зенита» в РПЛ: «Ситуация неприемлема для нас. Может, в каких-то играх немного расслабились. Но и «Краснодар» с «Локомотивом» хороши»
6сегодня, 07:10
Гути о Роналдо в «Реале» при Капелло: «Он сказал, что не будет взвешиваться – и не взвешивался. И ничего не происходило»
12сегодня, 06:46
Садулаев о сборной России: «Вызывают – уже хорошо. Радуюсь. Хотелось бы играть в Европе, на ЧМ, но сейчас такая ситуация. Скоро это закончится, надеюсь»
2сегодня, 06:36
Артур Гомес о «Динамо»: «Переход в российский клуб – хорошая возможность развиваться. Надеюсь, смогу побыстрее выучить английский, чтобы было проще общаться со всеми»
7сегодня, 06:22