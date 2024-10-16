Мусаев о зарплате в ЦСКА: «Реконструировали дом родителей, купил объект для бизнеса брата, BMW X5 и квартиру в Москве в ипотеку. Деньги дают спокойствие, но счастье в других вещах»

Нападающий Тамерлан Мусаев рассказал о покупках после перехода в ЦСКА.

Мусаев перешел в ЦСКА из «Балтики» в 2024 году.

– В ЦСКА ты зарабатываешь миллионы рублей. Что ты смог себе позволить?

– Мы можем это не обсуждать? Я бы не хотел говорить про деньги.

– Хочется обсудить, потому что это важная часть взросления и развития, которая сгубила многих игроков. Этот текст прочитают молодые ребята, и ты можешь сказать важные вещи.

– Мы реконструировали дом родителей. Купил объект для бизнеса брата, квартиру и машину.

– Какую машину?

– BMW X5.

– Квартиру в Москве?

– Да, но еще не полностью закрыл. Ипотека.

– В каком районе?

– Кожуховская. Квартира двухкомнатная.

– Как ты распоряжаешься деньгами? Инвестируешь, держишь на счетах?

– Держу на счетах. Если что-то хочу купить, советуюсь с братом. У него есть опыт. Плачу за квартиру, маме с папой отправляю. Если надо – сестре. Но вообще, особо ни на что не трачу. Больше всего уходит на еду.

– По тебе не скажешь, что деньги тебя даже чуть-чуть изменили.

– Деньги приносят спокойствие. Но мне счастье доставляют другие вещи. Я хочу надолго задержаться в РПЛ , в большом клубе.

Это мои цели. И они больше денег. Тем более я заработаю, если буду держаться на хорошем уровне.

– Не боишься, что однажды закружится голова?

– От денег? Вот скажи: а куда тратить деньги?

– Можно жить в ЦУМе, тусоваться и оставлять деньги в клубах, купить несколько премиальных тачек.

– Это не принесет мне удовольствия. Я получу его, если вовремя лягу спать и забью.

– Как проводишь свободное время?

– Поеду в зал, поплаваю. После обеда выйду с сестрой погулять. Схожу в ресторан, кинотеатр.

Если друзья играют в Москве, схожу на их матчи. И просто если в Москве хороший матч, пойду на него. Живу рядом с «Динамо» и уже несколько раз выбирался. Люблю вживую смотреть футбол, – рассказал форвард ЦСКА Мусаев в интервью Спортсу ’‘.

Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт