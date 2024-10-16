Интервью Тамерлана Мусаева – он строит из тела доспехи, режимит с технологиями и сутками читает про спорт

Поговорил с Вадимом Кораблевым.

Прогресс Тамерлана Мусаева впечатляет. В 2022-м он зашел в РПЛ с «Балтикой», через полгода оказался в ЦСКА и стал главным форвардом после эпохи Федора Чалова. В этом сезоне у него пять голов в лиге, мяч в Кубке и гол+ассист в сборной против Вьетнама.

Мусаев добрался до РПЛ только в 22 – после смены шести академий (от ДЮСШ в Кизилюрте до «Локо» и ЦСКА, где не пригодился) и аренд в «Волгу», КАМАЗ и фарм-клуб «Балтики».

Вадим Кораблев поговорил с Тамерланом, как он делает все (это не преувеличение), чтобы закрепиться в элите и стать не только героем нашего футбола, но и получить шанс в топ-лиге.

Что вас ждет:

● «Ман Сити» и «Интер», Дьокереш и Уоткинс – Мусаев не пропускает их матчей, чтобы учиться новому

● Настолько погружен в футбол, что превращает отпуска в тренировочный лагерь и копается в статистике игроков РПЛ

● Вы не представляете, сколько у Мусаева гаджетов для восстановления: от кольца для сна до штанов для свежести мышц

● «Вот скажи: а куда тратить деньги?» – спросил Мусаев Кораблева в главе про известность и новые возможности

● Мечтает о топ-лиге и понимает Кузяева: «Зато он играет против звезд. Зато он на виду»

● В будущем хочет жить в Дагестане – там родители, огород и уважение к старшим

Мусаев учится у европейских звезд (и очень интересно об этом рассказывает): открываниям и прессингу – у Уоткинса, единоборствам – у Дьокереша

– Ты дерзко стартовал в ЦСКА: шесть голов во второй половине предыдущего сезона, в этом – шесть в лиге и Кубке, гол+ассист в сборной. Как объясняешь такую форму?

– Во-первых, партнеры. В ЦСКА игроки существенно выше классом. Если я не забил момент, может быть второй и третий. Если в «Балтике» упускал момент, второго могло и не быть.

Во-вторых, моя игра напрямую зависит от физических кондиций. Если получаю повреждение и выбываю, например, на две-три недели, это сказывается на состоянии. Я должен постоянно тренироваться. Поэтому серьезно слежу за тем, чтобы не вылетать даже на несколько дней.

Межсезонье – любимое время, которое я всегда провожу в Дагестане. В зимний перерыв у меня есть месяц самоподготовки. Такой распорядок: утром обыгрываю фишки или тренирую удары (для этого беру друзей и вратаря), в обед – пробежка, а вечером – зал. Качаю либо верхний плечевой пояс, либо ноги.

Я и в «Балтике» весну проводил лучше, чем осень. Но в последнем сезоне у меня было 25 матчей и всего четыре гола – два в чемпионате и два в Кубке. Потому что после сезона в Первой лиге лежал в больнице 10-12 дней с травмой грудной клетки – столкнулся с вратарем. Делали капельницы, уколы. Это подкосило.

Этим летом я не травмировался и, грубо говоря, пожертвовал отпуском, чтобы быть в лучшей форме. Да, каждый сезон определяющий, но этот – крайне важный для меня.

– Есть ощущение: ты как будто не почувствовал разницы между РПЛ и ФНЛ. Да, с «Балтикой» полсезона было непросто, но в ЦСКА сразу пошли голы.

– Нет, ощутил разницу сразу: когда в ФНЛ шел в прессинг, защитники просто выносили мяч, и мы его подбирали. Когда прессингую в РПЛ, защитники могут отдать вратарю, развернуть атаку – редко теряют мячи. Здесь вообще сложно забрать мяч – и очень легко потерять. В ФНЛ больше единоборств, а в РПЛ футбол намного техничнее. Полгода в «Балтике» к этому адаптировался.

– Гол, который лучше всего раскрывает тебя как форварда.

– Все шесть голов в этом сезоне я забил из пределов штрафной. Это меня определяет. Я завишу от партнеров.

– Тебя называют таргетменом – форвардом, который завершает, цепляется, продавливает. Насколько ты с этим согласен?

– В «Балтике» мы играли в два нападающих с Гедеоном Гузиной. Если шла верховая передача, я даже не боролся, потому что Гедеон хорошо цеплялся. Я подбирал мячи и разгонял атаки, обыгрывал.

Сейчас моя игра изменилась: сам цепляюсь за мячи, сам скидываю. Редко разгоняю атаки, меньше оказываюсь на флангах. В «Балтике» Игнашевич разрешал смещаться и обыгрывать, но ругал, если шла подача, а меня не было на месте. Сейчас мой диапазон у́же – это задача тренерского штаба.

– Тебе важно, чтобы люди видели не только завершение? Ты ведь любишь подыгрыш и умеешь обыгрывать.

– Всегда это обсуждаю с братом. У меня были игры, где я хуже выглядел в подыгрыше, но забивал. И были, где лучше выглядел в подыгрыше и единоборствах, но не забивал. И что лучше? Мы решили, что с голами я ярче, заметнее.

– А как тебе больше нравится?

– В ЦСКА я бы не хотел разгонять атаки. Здесь есть люди, которые лучше меня этим занимаются: Обляков, Файзуллаев, Кисляк – отлично отдают из глубины. Я хочу забивать. При этом цепляться и держать мяч в определенных ситуациях – моя обязанность. Хочу улучшить этот навык.

– Лунев мне рассказывал, что смотрит топ-лиги не только ради удовольствия, но и чтобы учиться. Ты смотришь Европу?

– Практически все лиги. И есть команды, чьи матчи не пропускаю. В этом году не пропустил ни одной игры «Спортинга», потому что слежу за Виктором Дьокерешем. Для меня это один из лучших нападающих мира – скоро он окажется в топ-клубе. И ни одной игры «Манчестер Сити». Если пропускаю [прямой эфир] – смотрю в повторе. Смотрю «Астон Виллу» и «Интер».

– Почему «Астон Вилла» и «Интер»?

– В «Астон Вилле» уже три года слежу за Олли Уоткинсом. У нас есть схожие моменты в игре. Смотрю, как он действует в подыгрыше. Изучал его рывки и открывания – очень хорошо бежит за спину. Мобильность: прессинг защитников – его козырь. И потрясающая физическая форма: постоянно играет, очень редко травмируется. После его первой тренировки в «Астон Вилле» Джек Грилиш сказал, что не мог поверить, что есть такие машины.

А в «Интере» мне нравится связка Тюрама и Лаутаро.

– Дьокереша ты называл образцом, когда о нем еще мало кто слышал. Чем он тебе нравится?

– Если включить нарезку, наверное, не особо заметно, что Дьокереш суперкрутой. Но если включить матч, увидите, что игра «Спортинга» напрямую зависит от него. От того, сколько он делает рывков, как ведет единоборства. В этом он один из лучших в мире: не просто скидывает головой, а принимает на грудь, защитники от него отлетают – и он с ними разворачивается.

Его скорость, физические данные… Просто супер. Партнер по «Балтике» Саша Жиров играл против него во второй Бундеслиге, но не запомнил. А я хотел поспрашивать, как он выглядит вживую, как тренируется. Читал в португальских источниках, что Дьокереш много спит: если есть шанс заснуть – обязательно засыпает. Так восстанавливается.

Посмотрите на него: топ-пресс, топ-плечи, топ-ноги, топ-грудь. Супертело. Суперпрофессионал. Была статистика, что он в лиге 80 с чем-то матчей подряд играл по 90 минут – его вообще не меняли. Если ты не профессионал, столько играть невозможно.

– Что из элементов его игры удалось перенести в свою?

– Раньше я больше просто чиркал головой за спину – и считал, что выиграл единоборство. Но наблюдал, как действует Дьокереш до эпизода: смотрит на защитника, ставит корпус и только потом следит за полетом мяча. Теперь я стараюсь принимать на грудь под давлением и быстро скидывать. Но Дьокереш еще разворачивается и разгоняется – так что мне предстоит многому научиться.

– Ты даже празднуешь голы, как Дьокереш. Знаешь, что означает этот жест?

– Знаю. Но не хочу раскрывать. Я дал плюс-минус такое же определение [как Дьокереш] (Дьокереш не объяснял празднование, вот версия от бывшего одноклубника по «Ковентри» Джоша Экклза: «Думаю, оно связано с персонажем фильма «Молчание ягнят» Ганнибалом Лектером. Тот ест людей, а Виктор уничтожает оборону» – Спортс). Если мы завоюем медали и Кубок, расскажу. Но пока не стану.

– Гол «Динамо» ты отпраздновал в стиле Месси – снял футболку и показал фамилию трибунам. Почему так?

– Был удобный момент. Дерби, важный матч, победный гол. До этого я несколько матчей молчал – и чтобы люди меня не забывали, так отпраздновал. Придумал еще в отеле. Я не читаю, что про меня пишут – ни плохое, ни хорошее. Но на стадионе понимаю, что у людей в головах, когда мной недовольны.

– Кто-то скажет: высокомерно.

– Возможно. Но в сборной ребята сказали, что все топ и красиво получилось.

Мусаев – гик? Не спал после «Зенита», пересматривает свои матчи, изучает стату игроков РПЛ

– До гола «Динамо» ты молчал пять матчей во всех турнирах. Как объясняешь паузу?

– У меня были моменты, но я их не использовал. Однажды мой гол не засчитали из-за офсайда, хотя его не было. Моменты с «Ахматом» я не решил. Как и стопроцентные моменты с «Зенитом». Меня это бесило, нервировало. Но с каждым разом без гола я что-то понимаю, нарабатывая опыт.

Когда Федя Смолов начинал, у него были длинные серии [без голов]. Со всеми бомбардирами такое случается. Мне кажется, только у Криштиану и Месси их не было. Главное – не съесть себя и не потерять доверие тренера. Если есть доверие, голы вернутся.

– Слушаю и понимаю, что такие серии тебя серьезно тревожат. Ты разбираешься с собой.

– У меня всегда так. Люди, которые со мной близко общаются, понимают: если не забил, лучше в ближайшие часы не трогать. Возможно, надо чуть спокойнее относиться, но я такой человек. Злюсь. И это заставляет сильнее работать.

– Ты сказал, что важно себя не съесть. Как себя не съесть?

– Главное – мне есть с кем поговорить. Обсуждаю с братом и сестрой. Важен тренер. На неделе матча с «Динамо» Марко [Николич] со мной общался минут 15-20: сказал, что верит в меня, поддерживает, что такие серии бывают. И что я не первый нападающий, с кем такое случилось, а ведь он работал с топами: Влаховичем, Митровичем. Он знает, что делать. Марко объяснил, что если я не буду жадничать и буду спокоен, мне начнет везти, мяч сам отскочит. Если буду нервничать, ничего не выйдет.

Важно не прекращать работать. И не менять мышление. Если ты не ешь сладкое, нельзя думать: «Зачем мне тогда отказываться от сладкого, если это не помогает? Другие едят, и нормально». Нет, надо, наоборот, усиливать режим.

– После какого матча ты не мог уснуть?

– После «Зенита». На следующий день была тренировка, а я не спал всю ночь.

– О чем думал?

– Смотрел игру, видел, что мог забить, но не забил. Нервничал. Усиливается возбуждение, которое и так на пределе в матче – эндорфин, эмоции. Не мог успокоиться. Вроде и хочешь заснуть, но мысли не дают. Тогда думаю: «Ладно, посмотрю футбол или фильм».

Мог помочь команде, но не получилось. День-два меня это держит, потом отпускает.

– Как относишься к психологам?

– Хорошо.

– Что думаешь про слова Дзюбы и Глушенкова, что депрессии не существует и психологи не нужны?

– Я читал книгу спортивного психолога Евгения Канунникова – понравилась. У каждого есть переживания. Недавно Мората рассказывал про депрессивные состояния из-за высокого давления. Кто-то более холодный, спокойнее все воспринимает, но многие – близко к сердцу. За это нельзя их ругать. И тем более осуждать.

– Готов поработать с психологом, если вдруг понадобится в будущем?

– С хорошим психологом. Обычному я, возможно, не захочу открыться. А человеку, который тоже прошел тяжелый путь и который меня поймет, откроюсь. Он должен понимать ситуацию, а не просто выслушать и сказать банальные фразы. Потому что банальные фразы может сказать любой человек.

– Ты сказал, что не читаешь комментарии. Специально, чтобы не забивать голову?

– Не то чтобы не забивать – просто не могу слушать каждого. У меня есть тренеры, команда, брат, мама, папа. Это уже много. Если я забиваю, болельщики и эксперты говорят одно. Если не забиваю – обратное. Если все читать, ничего хорошего не выйдет.

Пару раз сестра мне читала комментарии (и хорошие, и плохие), но мы ругались из-за этого.

– Ты сам пришел к такой изоляции?

– Больше сам. Году в 2020-м удалил инстаграм, чтобы ничего не видеть. Видимо, это на меня влияло. Сейчас так уже не действует, но все равно не хочу читать. Может быть, через год вернусь в соцсети, но пока нет.

– Элемент, в котором тебе надо прибавить, чтобы такие серии повторялись как можно реже?

– Очень много элементов. Я не не уверен в себе, просто понимаю, что недостатков много. Например, надо лучше сохранять мяч под давлением и отыгрываться с партнером. Нельзя проигрывать единоборства.

– Кто лучший атакующий игрок РПЛ прямо сейчас?

– Мне нравятся Кордоба, Даку и Тюкавин. Смотрел с трибуны матч Тюкавина против «Краснодара»: он классно играл в подыгрыше. Козырь Тюкавина – спокойствие. Не получал мяч 20-30 минут, но не суетился. Хладнокровен.

Цифры Даку я смотрю после каждого матча. У него бывает по 40 единоборств, он выигрывает 30-35%. То есть и забивает, и, если команде тяжело выйти из-под прессинга, она может просто закинуть на Даку – он зацепится. Кордоба такой же – очень полезен в сохранении мяча.

– Тебя можно назвать футбольным гиком? Настолько погружен, что смотришь статистику игрока чужой команды.

– Мне постоянно говорят: Тамик, расслабься чуть-чуть, убери футбол. Игорь Акинфеев часто ругается. Сидит впереди нас с Кисляком, а мы постоянно обсуждаем футбол. Он говорит: «Ну хватит уже, поговорите о чем-нибудь другом».

Мне это очень интересно. Я хочу учиться.

– Не боишься, что такое мощное погружение однажды станет проблемой? Будешь слишком тяжело переживать неудачи, загонишь себя.

– Я смотрел интервью Хамзата Чимаева: он говорил, что никогда не считал себя особенным. Что всегда есть, куда развиваться. Тот же Хабиб говорил, что поставил все на карьеру: спал, ел и тренировался. И я хочу взять от карьеры максимум. Чтобы потом было не стыдно. Чтобы я мог сказать, что отдал все.

Когда Кобе Брайанта спросили, что ему нравится после карьеры, он ответил: «Покой».

Зал и бассейн, очки для блокировки излучений, кольцо для сна, штаны для свежести мышц: как Мусаев строит идеального себя

– Ты – машина. Что делаешь, чтобы поддерживать форму?

– Очень многое. Не знаю, как обо всем рассказать в одном блоке.

– Давай начнем с зала – ты качаешься.

– У меня есть распорядок. За четыре дня до игры качаю верхний плечевой пояс, за три – ноги. За два дня встаю в семь утра, чтобы успеть в зал до тренировки. Делаю прыжковую работу, чтобы к матчу ноги были в пиковом состоянии. Еду на базу, тренируюсь – и потом еще один верхний плечевой в зале. Еще два раза в неделю плаваю в бассейне – 30 кругов.

Про восстановление. После игры, если она рано и есть возможность съездить в зал, растягиваюсь, 20 минут кручу велик. Иду в горячую и холодные ванны. Возвращаюсь домой, 30 минут провожу в штанах Normatec, которые выводят молочку (благодаря динамическому сжатию воздуха улучшают кровообращение, оживляют мышцы – Спортс). Потом засыпаю, если получается.

– Почему решил столько внимания уделять телу и здоровью?

– С тех пор, как в 15 закончил девятый класс, у меня есть распорядок дня. Например, ложусь в одиннадцать – уже много лет. Знаю, что это мне поможет прибавлять. Никто не застрахован от травм, но если буду работать, риск травмироваться меньше. Все, что от меня требуется, сделаю. А там уже как всевышний решит.

В «Балтике» я познакомился с Младеном Кашчеланом, он очень многому меня обучил. Смотря на него, я начал еще больше читать и смотреть про здоровье.

В прошлом сезоне я провел 42 игры из 43 возможных (25 за «Балтику» и 17 за ЦСКА – Спортс) – один раз не вышел за «Балтику» в Кубке. Да, не все начинал в основе, иногда давали 10-15 минут, но все же. Важно, чтобы тренеры могли на меня рассчитывать.

– У тебя есть гаджет, который считает время сна.

– Кольцо. Увидел его на Криштиану и начал читать. Узнал, где можно купить – Кашчелан привез из Дубая. Оно считает калории, сколько я проходил, сколько спал.

– Ты рассказывал, что оно считает пульс во сне и сколько раз ты переворачивался. Объясни профанам: зачем это нужно?

– Если пульс во сне выше 35-40, значит, ты переживаешь и нервы не в порядке. И за этим надо последить – что-то делаешь не так. Проверяю, сколько раз просыпаюсь, как быстро засыпаю снова.

Мне важно знать, сколько чистого времени я спал, потому что сон – лучшее восстановление. Надо спать не только много (минимум 8-9 часов), но и хорошо. Днем тоже стараюсь поспать час-полтора.

Прочитал, что Холанд носит специальные очки, которые, когда смотришь в телефон, делают цвет желтым (Холанд использует очки, которые блокируют лучи электронных устройств – Спортс). Надеваю их в семь и ношу до одиннадцати. Глаза действительно немного расслабляются. И даже если мне кажется или даже если помогает всего на один процент, я буду это использовать.

– Ты читал книгу диетолога «Арсенала» Венгера. Что почерпнул оттуда?

– Понял азы. Например, что бургеры можно есть сразу после игры и ничего с тобой не будет. Узнал про расчеты: сколько нужно белка на килограмм массы тела. Что если нет весов, одна курица – это одна ладошка. И сколько нужно на определенный вес.

Тем, кто мало знает о питании, книга поможет.

– Сколько людей вокруг тебя столько же внимания уделяют мелочам?

– В ЦСКА со мной всегда гоняет [Матвей] Лукин. Купил браслет, взял очки, набрал мышечную массу, подсушился. Организовал питание. Ему 20 лет, и все это очень поможет. Молодец.

У Вани Облякова – самый низкий процент жира в команде. Ниже, чем у меня. Он следит за питанием, и это дает плоды: [сейчас это] один из лучших игроков сезона.

Аббос [Файзуллаев] дополнительно занимается со своим тренером по физподготовке. Как и наши бразильцы. Дивеев вообще не ест углеводы.

– И все-таки у тебя целый комплекс – и сон, и зал, и питание. Вдохновляют европейские звезды?

– Да. Я много читаю о том, как люди тренируются. Хорошо помню статью Тома Брэди, как он в 44 года остается самым высокооплачиваемым игроком. Может, у меня нет таких же технологий и такого оборудования, но все, что могу, я делаю.

Не просто так люди в топ-лигах долго играют. Родри порвал кресты, но до этого постоянно был на поле. Все удивляются, что Холанд столько забивает. Но если почитать, как он относится к делу, все становится понятно.

– Твой кумир в плане физики?

– Роналду, конечно. Спасибо Спортсу и ребятам, которые находили столько историй про него. Я очень многое читал.

– Кто выделяется в РПЛ?

– По телосложению видно, что Кордоба серьезно занимается. Он и на ногах устойчивый. В сборной узнал, что Даниил Уткин ест по весам. Далер Кузяев следит за питанием и соблюдает режим. Тюкавин даже в отпуске рано встает, правильно ест и тренируется.

Уверен, еще много ребят, о которых я просто не знаю.

«Он потрясающий человек». Как Чалов помог Мусаеву и в чем магия Пьянича

– Владимир Федотов называл тебя профессионалом, который сам себя двигает вперед. Каково было с ним работать?

– С начала первого же сбора он сделал так, чтобы я себя чувствовал нужным команде. Давал шансы, хотя была сильная конкуренция: Чалов, Заболотный. Очень мне помог.

– Главный урок от Федотова.

– На сборах мы играли с «Бунедкором», я был не прямо хорош, и он сказал: «Не думай только о голах. Отдавай партнерам – и тебе обязательно все вернется». Я это хорошо запомнил.

Отдельно скажу про Федю [Чалова]. Во Второй лиге я думал, что футболисты его уровня – какие-то другие люди. И приятно удивился, какой на самом деле Федя добрый, потрясающий человек. Когда я забивал, он всегда подходил после матчей и пожимал руку: «Красавец, рад за тебя». Даже на сборах. После одного матча Федя не подошел, но на следующий день сказал: «Прости, вчера забыл поздравить. Молодец, Тамик». Хотя у него был не самый простой период.

Очень благодарен Феде.

– Чалов тогда долго не забивал, но это все равно большой нападающий для нашего футбола. В чем его сила?

– Он очень спокоен и хладнокровен перед воротами. В упражнениях на завершение забивал 10 из 10. Знал, когда убрать на замахе, когда – ударить в касание. Реализация моментов – его лучшее качество.

– Ты обращался к нему за советами?

– Спрашивал, как он бьет пенальти, успевает ли посмотреть на вратаря. Про отдельные эпизоды: какое решение лучше принять? Федя научил меня быть холодным перед воротами.

– В итоге Чалов и Заболотный ушли, и ты оказался главным форвардом. Это не расслабляет?

– Если я расслаблюсь и перестану забивать, тренер в любом случае найдет кого поставить. Есть конкуренция – хорошо. Нет конкуренции – тоже хорошо. Но, наверное, лучше, когда она есть. Конкуренция заводит. В ЦСКА я увидел, как хорошо тренируются Чалов и Заболотный, и понимал: мне нельзя отставать – только тогда будет шанс.

Конкуренции не боюсь.

– При Николиче ты результативен, не считая той паузы в пять матчей. Он делает для этого что-то особенное?

– Я бы не сказал, что сейчас очень результативен: 6 голов в 16 матчах – ровно столько же, сколько в прошлом сезоне. Надо прибавлять в реализации моментов.

Требования Марко немного отличаются. Он просит, чтобы я располагался на последней линии и ждал моменты. Если придет шанс, а меня не окажется в штрафной, с меня большой спрос.

– Николич – какой он?

– Четко знает, чего хочет. Перед игрой говорит: это первое, что надо сделать, это второе, это третье. Много общается с игроками. Еще больше – с теми, кто не играет. И сам, и помощники.

– Ты говорил про уровень партнеров. От кого всегда ждать идеального паса?

– От Аббоса [Файзуллаева] и Вани [Облякова], Хелвена и Круга [Данила Кругового]. Всегда, когда будет возможность, удобно отдадут. Видят все движения, все открывания. Если не отдали, объяснят: «Видел, но показалось, что рискованно».

– Обляков. В чем его главный талант?

– Он в хорошем смысле как ребенок в академии. Носится на каждой тренировке, просит мяч, отрабатывает, хочет участвовать в каждом эпизоде. Готов себя подставить и попросить мяч, лишь бы помочь партнеру. Кричит, если кто-то ошибся. Хочет всегда выигрывать.

– Файзуллаев может стать заметным игроком в топ-лиге?

– Когда я только пришел, Файзуллаев подзадержался в сборной. На первой тренировке я обалдел, когда он обыграл соперника спиной. Скинул своими пацанам видео и сказал, что вживую даже не заметил, как он развернулся. Мастерюга. Я на сто процентов уверен, что он будет в Европе.

– Пьянич. Как он в 34 года?

– Все ему очень доверяют. С первой тренировки отдают много передач, потому что знают, что он все сделает правильно. У него особая энергетика. В играх и тренировках стоит полубоком, но все видит боковым зрением. Каждое открывание. И как только к нему приходит мяч, с места отдает передачу. Топ по культуре паса.

«Галицкий говорил: в гробу карманов нет. Я с ним согласен». Мусаев мечтает о топ-лиге – «без разницы на деньги»

– У тебя на будильнике – гимн Лиги чемпионов. Почему?

– Надо окружать себя тем, что вдохновляет. Такие мелкие детали программируют на достижения: чтобы то, что в голове, сбывалось. Надеюсь поиграть в Лиге чемпионов и очень хочу услышать гимн вживую.

– В сентябре все обсуждали слова Сергея Пиняева, приведу два фрагмента. Первый: «А зачем мы тогда все смотрим Лигу чемпионов и большие вывески других чемпионатов? Зачем ездим в Европу, чтобы посмотреть футбол? Потому что это страсть, это любовь, которая сидит внутри нас, в наших головах». И второй: «Не хочу сидеть в 40 лет у себя, как ты говоришь, в доме на Рублевке или в квартире в Саратове, думая о том, что я не попробовал, не попытался там оказаться».

Что думаешь?

– Сказал как есть на душе. Не фильтруя. Может, прозвучало немного грубо про 40 лет и Рублевку… Но я с ним согласен. Этот посыл мне близок.

– Ты хочешь в Европу?

– Хочу себя зарекомендовать, чтобы обратили внимание.

– Огромный контракт в РПЛ или топ-лига на средние деньги?

– Я уже в большом клубе, мне очень нравится в ЦСКА. Если позже будет вариант в хорошем клубе Европы, я бы хотел попробовать. Без разницы на деньги. Я свое заработаю.

– Ты готов не просто ждать предложения, а искать его? Например, просить агента строить маршруты, находить контакты.

– Только игра поможет: если буду прогрессировать, забивать, на меня обратят внимание. Но повторюсь: сейчас я счастлив в ЦСКА. Что касается агентов: брат разберется, что делать. В его окружении есть люди, с которыми он общается и советуется по таким вопросам.

– За кого болеешь в Европе?

– Люблю «Арсенал». Нравится «Манчестер Юнайтед», потому что за него болеет брат. С ним смотрел все матчи.

– Когда мы тебя увидим в АПЛ или другой топ-лиге?

– Когда буду готов. Когда достигну уровня.

– Сейчас ты готов?

– Не скажу, что не готов. И не скажу, что боюсь. Но если сейчас я не там, значит, еще не время.

– Что думаешь про историю Кузяева? Человек отказался от больших денег и трофеев в «Зените» ради борьбы за выживание во Франции с меньшей зарплатой.

– Сергей Галицкий говорил: в гробу карманов нет, всех денег не заработаешь. Я с этим согласен. Все говорят: зачем Кузяев уехал на меньшие деньги? Мне этот вопрос непонятен. Зато он сыграл против звезд. Зато он в хорошем чемпионате. Зато он во Франции на виду. Зато он пожил в другой стране и узнал другую культуру. Может, он [затем] перейдет в клуб сильнее и поиграет в еврокубках.

Далер любит футбол, поэтому захотел что-то изменить в жизни. Думаю, он ни разу не пожалел.

– В сборной ты играешь с Головиным и Кузяевым. Что особенного в их действиях и мыслях?

– Они мяч вообще не теряют. Видимо, интенсивность там сильно выше, голова быстрее работает. Привыкли, что уровень сопротивления другой и сразу накрывают, поэтому действуют быстрее.

Мусаев ни разу не летал в отпуск за границу – отдыхает в Дагестане (и занимается огородом). Как он рос и какие там люди?

– Тамерлан, почему тебя так назвали?

– Мама говорила, что были еще имена, но назвала в честь полководца. Сказала, что имя – особенное: «Железный человек» в переводе с разных языков. Хорошо угадала: всем нравится, мне тоже.

– Ты родился и до 13 лет рос в селе Султан-Янги-Юрт. Что это за место?

– Маленькое. Население – где-то семь-восемь тысяч. Рядом город Кизилюрт, где уже 30 тысяч. Там я тренировался – или ездил на велосипеде, или ходил пешком. 30-40 минут до стадиончика.

У нас два дома: двухэтажный и одноэтажный. В одном комнаты, в другом – кухня. Дом с комнатами мы сейчас переделали, сделали современнее. Есть огород: черешневые деревья, клубника, малина, беседка. Когда бываю дома, мама говорит: «Надо красоту навести». Кошу газон, вскапываю землю.

Иногда родители приезжают ко мне на два-три месяца, но им мегаполис не нравится. Любят жить в Дагестане, там даже соседи – их близкие.

– Как часто бываешь дома?

– Ни разу в жизни не летал в отпуск за границу. Зимние и летние отпуска провожу в Дагестане.

– Почему?

– Во-первых, у меня в Дагестане много друзей. Во-вторых, после сезона я отдыхаю 10-12 дней – и начинаю тренироваться. Я уже говорил, что межсезонье – любимое время. Мне так удобнее подходить к сезону – оттачиваю то, в чем отстаю. Наверное, в другой стране тоже могу это делать, но в Дагестане мне лучше. Вечером могу с кем-то встретиться, побыть с родителями.

– У тебя есть точка мечты на карте?

– Вот прочитал книгу «Монах, который продал «Феррари» – посмотрел бы китайские или японские виды. Нравится эта атмосфера, культура.

– Как часто читаешь?

– Два раза в неделю. Обязательно – в день игры, 30-40 минут. За месяц-два книгу успеваю. Это больше не художественная литература, а про саморазвитие. Биографии, психология.

– Топ-3 от Тамерлана Мусаева.

– Можно пять? Первое место: «Манифест великого тренера» (книга Тима Гровера, тренера Майкла Джордана и Кобе Брайанта – Спортс). На втором сразу две: «Монах, который продал «Феррари» и «Мамба менталити» Кобе Брайанта. На третьем – книга отца Хабиба. На четвертом – «Месяц на пределе».

– О чем ты мечтал в детстве?

– Часто смотрел футбол и представлял себя на разных стадионах. Брат таскал на игры – он состоял в движении фанатов «Анжи» «Дикая дивизия». Стадионы «Динамо» и «Анжи Арена» были моими любимыми. Я представлял, как выхожу на поле под гимн «Анжи».

От нашего дома был поворот к пустырю, где мы делали поле 15-20 метров в длину, ставили два камня вместо ворот. Все пацаны выходили на улицу и с утра до вечера рубились на асфальте. Летом после футбола купались в речке.

– Ты рассказываешь про футбол, но в Дагестане культ борьбы.

– В моей школе два-три человека занимались футболом, все остальные – единоборствами. Брат год таскал меня с собой на рукопашный бой. Но ему единоборства больше подходили. Конечно, я тоже мог заниматься борьбой – в Кизилюрте одна из лучших секций. Но тянулся к футболу.

– Почему детей Дагестана так тянет в единоборства?

– Лучшая школа. И я не думаю, что детей именно тянет. Ребят, которые со мной занимались футболом, родители заставляли параллельно ходить на борьбу. Плюс кавказцы все-таки по темпераменту другие люди, более суровые.

– Твои родители больше не работают?

– Нет, мы с братом их обеспечиваем.

– Тяжело было уговорить?

– Маму долго уговаривали: она работала главным врачом поликлиники, была востребованным специалистом. Даже сейчас ее пациенты продолжают ходить к нам домой. Если нужна консультация – звонят ей, а не идут в больницу.

– Про отца ты говорил: «Чем он только не занимался». Это как?

– Работал на заводе где-то на севере, но потом возникла проблема со здоровьем. У брата (он окончил таможенную академию) есть бизнес, папа следит за его объектами, а мама занимается домом. Еще у брата родился сын, следят за ним.

– Как тебя воспитывали?

– Папа – добрый человек, никогда не ругал. А мама постоянно запрещала ходить грязным. У меня всегда была чистая обувь, поглаженные вещи. Если видела, что иду в грязных ботинках, ругалась. Смотрела на других детей и удивлялась, почему они так небрежно выглядят.

В школе проблем не было. На переменах выбегал играть в футбол, забегал обратно – и все нормально.

– Мамин подход передался тебе? Можешь выйти на улицу в мятой футболке?

– В мятой футболке не выйду не только на улицу. Только если сверху кофта, и футболки не видно. Если замечаю на обуви пятно, сразу протираю.

– Люди в Дагестане – какие они?

– Приведу пример. У нас в городе один стадион, на котором я тренируюсь в отпусках. Беру вратаря и двоих-троих друзей, чтобы они помогали делать упражнения. Мне нужны одни ворота и одна половина поля. Там всегда играют дети, но когда я говорю «ребята, мне надо позаниматься», никогда не огрызнуться – просто пойдут на другую половину.

Воспитание – есть, уважение к старшим – есть.

– Москвичи – другие?

– Я хожу в тренажерный зал и вижу там мальчиков 10-12 лет. Один парень сушил феном голову и при этом смотрел тикток. У меня, например, телефон появился только в 14-15 лет, когда переехал в Москву. Мы зависали на улице, а они зависают в гаджетах.

– Ты этого не понимаешь?

– Криштиану говорил сыну звонить с бабушкиного телефона, потому что свой ему пока не нужен. Мне кажется, это более правильный подход: общаться вживую, а не в тиктоке.

– Если бы не привязка к работе, где бы ты жил – в Москве или Дагестане?

– Пока думаю, что хотел бы жить в Дагестане. Но недавно общался с Дивеевым, он сказал: «Я тоже раньше так думал [что в родном месте лучше]. А сейчас хочу жить в Москве». Алексей Березуцкий говорил: «Да че ты рассказываешь, останешься в Москве». Так что посмотрим.

– Ты постоянно упоминаешь брата, называл его чуть ли не главным человеком в жизни. Почему именно его?

– Называл и буду называть. Надеюсь, родители не обижаются. С 13 лет, когда я переехал в Москву, брат рядом. С 13 до 16 он не пропустил ни одной игры в академии – даже если я сидел на замене. Это большая поддержка.

Когда в «Локомотиве-2» проходили турниры, за которые нужно платить, некоторые родители отказывались: «Нет, мой сын не поедет. 25-30 тысяч – дорого». А брат говорил: «Сразу отвечай тренеру, что поедешь». Он не так хорошо зарабатывал, но никогда меня не ограничивал, только повторял: «Надо набираться опыта».

Он много со мной беседовал, следил. И снова скажу про опрятность. У нас с братом в комнате стоял шкаф, три-четыре полки – мои. И если вещи сложены неаккуратно, брат их скидывал: «Это че за бардак? Собирай заново».

Очень благодарен, что со мной был и есть такой человек. Он многое сделал, чтобы я стал профессионалом.

– Совет или разговор с братом, который ты навсегда запомнил.

– Как сейчас помню просмотр в академию ЦСКА: упражнение на удержание мяча, где я был не так активен. После тренировки сел в машину, брат меня конкретно отчитал и сказал: «Ты вообще в команде? Может, уже всего добился? Посмотри, сколько раз Тото (кличка парня из Китая) был в эпизодах, сколько раз на мяче. Ты что, лучше него?»

После этого я всегда волновался, что приду домой, и брат скажет, что я не полностью выложился. С тех пор на каждой тренировке отдаю все силы.

– Ты говорил, что хочешь получить высшее образование. Зачем?

– Если захочу после карьеры кем-то стать, придется говорить, что у меня после девятого класса был только колледж. С высшим образованием больше шансов. В глазах людей буду другим человеком.

– Уже думал, какое образование хочешь получить?

– Связанное со спортивным менеджментом.

– Задумываешься, что будет после футбола?

– Еще нет. Сейчас только думаю, что, когда племянник подрастет, буду делать для него то же, что для меня делал брат.

Вопросы про деньги, на которые Мусаев не хотел отвечать

– В Туле за победы платили 20 тысяч рублей, ты их откладывал и говорил: «Нормально я на них купил». Но не уточнил, что именно.

– Мне было 17 лет, я уже себя обеспечивал, иногда скидывал маме. Поехал в тренировочный лагерь в Сербию, купил бутсы, компрессионное белье (лосины и гетры) – нормальная сумма вышла. Тысяч 70-80 еще осталось.

– В ЦСКА ты зарабатываешь миллионы рублей. Что ты смог себе позволить?

– Мы можем это не обсуждать? Я бы не хотел говорить про деньги.

– Хочется обсудить, потому что это важная часть взросления и развития, которая сгубила многих игроков. Этот текст прочитают молодые ребята, и ты можешь сказать важные вещи.

– Мы реконструировали дом родителей. Купил объект для бизнеса брата, квартиру и машину.

– Какую машину?

– BMW X5.

– Квартиру в Москве?

– Да, но еще не полностью закрыл. Ипотека.

– В каком районе?

– Кожуховская. Квартира двухкомнатная.

– Как ты распоряжаешься деньгами? Инвестируешь, держишь на счетах?

– Держу на счетах. Если что-то хочу купить, советуюсь с братом. У него есть опыт. Плачу за квартиру, маме с папой отправляю. Если надо – сестре. Но вообще, особо ни на что не трачу. Больше всего уходит на еду.

– По тебе не скажешь, что деньги тебя даже чуть-чуть изменили.

– Деньги приносят спокойствие. Но мне счастье доставляют другие вещи. Я хочу надолго задержаться в РПЛ, в большом клубе. Это мои цели. И они больше денег. Тем более я заработаю, если буду держаться на хорошем уровне.

– Не боишься, что однажды закружится голова?

– От денег? Вот скажи: а куда тратить деньги?

– Можно жить в ЦУМе, тусоваться и оставлять деньги в клубах, купить несколько премиальных тачек.

– Это не принесет мне удовольствия. Я получу его, если вовремя лягу спать и забью.

– Как проводишь свободное время?

– Поеду в зал, поплаваю. После обеда выйду с сестрой погулять. Схожу в ресторан, кинотеатр. Если друзья играют в Москве, схожу на их матчи. И просто если в Москве хороший матч, пойду на него. Живу рядом с «Динамо» и уже несколько раз выбирался. Люблю вживую смотреть футбол.

– У тебя есть девушка?

– Нет.

– Полгода назад ты говорил, что девушка будет отвлекать от главного.

– Если будущая жена, отвлекать не будет. Если каждый раз девушек менять, конечно, это отвлечет.

– Какая девушка тебе подойдет?

– Не знаю, я пока не был в отношениях. Но сто процентов – добрая. Которая поладит не только со мной, но и с семьей.

Карпин, Игнашевич, Калешин – что каждый из них дал Мусаеву?

– Ты работал со многими интересными тренерами, и некоторых мы еще не упоминали. В финале – емкая характеристика трех человек. Как на тебя повлиял Евгений Калешин?

– Я очень рад, что попал к нему. Всю профессиональную кухню в «Балтике» привил Евгений Игоревич. До его прихода у игроков жировая была 12-13%, после – до 10%. На тренировках все выкладывались, он очень следил за дисциплиной. Все показывал на собственном примере: раньше всех приходил и позже всех уходил.

– Ты рассказывал, что Калешин говорил про важность чистки зубов после тренировок. А зачем это?

– Когда утром не чистишь зубы после сна, чувствуешь во рту кислоту – как будто и не выспался. Почистил – и уже свежий. Так же после тренировок. Калешин говорил, что во рту появляется кислота и попадает в организм. Чистка это убирает, приводит в тонус.

– Что тебе дал Сергей Игнашевич?

– Если в других клубах я больше играл на флангах, под нападающим, то у Сергея Николаевича почти всегда – чистого форварда. Можно сказать, у него я заново учился этой позиции. Он постоянно приводил примеры: например, что у Вагнера при выходах один на один всего два удара – в дальний нижний и в верхний ближний. Учил ставить спину, не выпрашивать фолы. Я должен был падать, только если меня убили.

Когда он хотел чему-то научить, делал упражнение с тобой, вставал защитником. Бесценный опыт.

– В чем сила Валерия Карпина?

– Он хорошо снимает давление. Хоть игры и товарищеские, волнение за сборную присутствует. Карпин говорит: «Чего волнуешься? Я за все отвечаю. Сделай, как я тебя попросил. Если получится, отлично. Не получится – тогда бегай. Можно ошибиться в передаче, но нельзя не выкладываться».

Умеет душевно и спокойно поговорить. Держит волну с футболистами с помощью шуток. Хорошие вкидывает.

***

– О чем ты мечтаешь?

– Построить карьеру и семью. Воспитать хорошеньких детей, тоже спортсменов. Воспитать ребенка брата. Хочу после карьеры заниматься детьми.

– Сколько детей хочешь?

– Минимум трех.

– Ты счастливый человек?

– Вполне. Вполне.

– Вполне – как будто чего-то для счастья не хватает.

– Во-первых, хочу, чтобы все в моей семье были здоровы. Если здоровы, я счастлив максимально. И если в конце сезона мы поднимем трофей, чемпионат или Кубок, я буду еще намного счастливее.

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Фото: Mutsu Kawamori/AFLO, James Holyoak/Keystone Press Agency, Pavel Kashaev, Maksim Konstantinov, Alexander Kulebyakin, David Inderlied/dpa/Global Look Press ; РИА Новости /Виталий Невар, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Григорий Сысоев, Сергей Пивоваров, Григорий Соколовб, Владимир Астапкович; Gettyimages /Gregory Shamus; fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов; pfc-cska.com /Аксёнова А., Попов Н.; Gettyimages / Lars Baron; личный архив Тамерлана Мусаева