Прокуратура требует отстранить «Бенфику» от соревнований на срок до 3 лет из-за коррупции и налогового мошенничества
Прокуратура Португалии требует отстранить «Бенфику» от всех соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет, если вина клуба будет доказана в ходе расследования по «делу электронных писем». Клуб обвиняют в коррупции и налоговом мошенничестве.
Прокуратура также потребовала, чтобы экс-президент «Бенфики» Луис Фелипе Вейра, экс-юрисконсульт клуба Паулу Гонсалвеш были приговорены к запрету на занятие профессиональной деятельностью на срок от одного до пяти лет.
Кроме того, Вейра и Гонсалвеш, если их вина будет доказана, должны выплатить государству 900 тысяч евро.
Также санкций требуют и для клуба «Витория Сетубал», если его вина в рамках того же дела будет доказана. Бывшие сотрудники «Витории» Фернандо Оливейра, Витор Валенте и Паулу Гренчо должны будут выплатить 1,6 млн евро государству.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий