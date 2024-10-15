Прокуратура требует отстранить «Бенфику» от соревнований на срок до 3 лет из-за коррупции и налогового мошенничества

«Бенфику» могут отстранить от соревнований из-за коррупции и проблем с налогами.

Прокуратура Португалии требует отстранить «Бенфику » от всех соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет, если вина клуба будет доказана в ходе расследования по «делу электронных писем». Клуб обвиняют в коррупции и налоговом мошенничестве.

Прокуратура также потребовала, чтобы экс-президент «Бенфики» Луис Фелипе Вейра, экс-юрисконсульт клуба Паулу Гонсалвеш были приговорены к запрету на занятие профессиональной деятельностью на срок от одного до пяти лет.

Кроме того, Вейра и Гонсалвеш, если их вина будет доказана, должны выплатить государству 900 тысяч евро.

Также санкций требуют и для клуба «Витория Сетубал », если его вина в рамках того же дела будет доказана. Бывшие сотрудники «Витории» Фернандо Оливейра, Витор Валенте и Паулу Гренчо должны будут выплатить 1,6 млн евро государству.